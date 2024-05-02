02 мая 2024

Власти ЯНАО разрекламируют волонтеров и помогут дружинникам

Власти ЯНАО выделяют субсидии волонтерам
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник с областной думой. Курган , волонтеры, волонтеры победы
В ЯНАО развернули программу по привлечению жителей к волонтерскому движению Фото:

Власти ЯНАО приняли новую программу развития волонтерского движения в округе. Добровольческим организациям помогут дотациями и ресурсным сопровождением, в том числе субсидии выделяются на рекламную кампанию, соответствующее постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Утверждается программа поддержки добровольчества в регионе. Основной акцент сделан на развитии деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и вовлеченности населения региона в добровольчество (волонтерство) за счет комплексного сопровождения и ресурсной поддержки», — комментирует пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном портале.

Программа будет реализовываться поэтапно, в течение 2024 и 2025 годов. На ее реализацию планируется направить из бюджета округа 16 миллионов 360 тысяч рублей, из них девять миллионов 360 тысяч будет потрачено на «разработку и реализацию мер по содействию деятельности добровольцев, содействующих охране общественного порядка, в том числе деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности». Еще миллион 400 тысяч рублей потратят на вовлечение жителей в добровольческую деятельность, путем проведения рекламной компании. Средства запланировано выделять равными долями в течение двух лет.

Ранее URA.RU рассказало, что в округе только шесть процентов населения занимается волонтерской деятельностью, что составляет около 30 тысяч человек. С помощью новой программы власти рассчитывают уже к концу текущего года довести эту цифру до 37 тысяч человек, а к 2026 году количество добровольцев может составить 77 тысяч человек.

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Власти ЯНАО приняли новую программу развития волонтерского движения в округе. Добровольческим организациям помогут дотациями и ресурсным сопровождением, в том числе субсидии выделяются на рекламную кампанию, соответствующее постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Утверждается программа поддержки добровольчества в регионе. Основной акцент сделан на развитии деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и вовлеченности населения региона в добровольчество (волонтерство) за счет комплексного сопровождения и ресурсной поддержки», — комментирует пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном портале. Программа будет реализовываться поэтапно, в течение 2024 и 2025 годов. На ее реализацию планируется направить из бюджета округа 16 миллионов 360 тысяч рублей, из них девять миллионов 360 тысяч будет потрачено на «разработку и реализацию мер по содействию деятельности добровольцев, содействующих охране общественного порядка, в том числе деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности». Еще миллион 400 тысяч рублей потратят на вовлечение жителей в добровольческую деятельность, путем проведения рекламной компании. Средства запланировано выделять равными долями в течение двух лет. Ранее URA.RU рассказало, что в округе только шесть процентов населения занимается волонтерской деятельностью, что составляет около 30 тысяч человек. С помощью новой программы власти рассчитывают уже к концу текущего года довести эту цифру до 37 тысяч человек, а к 2026 году количество добровольцев может составить 77 тысяч человек.
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