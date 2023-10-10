10 октября 2023

Власти ЯНАО пожаловались на нехватку добровольных работников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ЯНАО наблюдается острый дефицит волонтеров
В ЯНАО наблюдается острый дефицит волонтеров Фото:

В ЯНАО ощущается острая нехватка добровольцев. Волонтеры составляют лишь 6% от численности региона, говорится в пресс-релизе окружного законодательного собрания.

«Средний возраст волонтера на Ямале — 28 лет, при этом самая многочисленная возрастная категория — граждане до 18 лет, то есть школьники и студенты. Но, несмотря на вышеуказанные данные, этот показатель совершенно невелик и доказывает дефицит волонтерской силы и необходимость стимулирования добровольческой деятельности», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы исправить ситуацию, депутаты внесли законопроект, который определит дополнительные меры поддержки, популяризацию и создание координационных и совещательных органов в сфере волонтерства. Также власти займутся комплексной программой по развитию добровольчества до 2025 года.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО ощущается острая нехватка добровольцев. Волонтеры составляют лишь 6% от численности региона, говорится в пресс-релизе окружного законодательного собрания. «Средний возраст волонтера на Ямале — 28 лет, при этом самая многочисленная возрастная категория — граждане до 18 лет, то есть школьники и студенты. Но, несмотря на вышеуказанные данные, этот показатель совершенно невелик и доказывает дефицит волонтерской силы и необходимость стимулирования добровольческой деятельности», — говорится в сообщении. Для того, чтобы исправить ситуацию, депутаты внесли законопроект, который определит дополнительные меры поддержки, популяризацию и создание координационных и совещательных органов в сфере волонтерства. Также власти займутся комплексной программой по развитию добровольчества до 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...