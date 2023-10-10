Власти ЯНАО пожаловались на нехватку добровольных работников

11 октября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

В ЯНАО наблюдается острый дефицит волонтеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО ощущается острая нехватка добровольцев. Волонтеры составляют лишь 6% от численности региона, говорится в пресс-релизе окружного законодательного собрания. «Средний возраст волонтера на Ямале — 28 лет, при этом самая многочисленная возрастная категория — граждане до 18 лет, то есть школьники и студенты. Но, несмотря на вышеуказанные данные, этот показатель совершенно невелик и доказывает дефицит волонтерской силы и необходимость стимулирования добровольческой деятельности», — говорится в сообщении. Для того, чтобы исправить ситуацию, депутаты внесли законопроект, который определит дополнительные меры поддержки, популяризацию и создание координационных и совещательных органов в сфере волонтерства. Также власти займутся комплексной программой по развитию добровольчества до 2025 года.

В ЯНАО ощущается острая нехватка добровольцев. Волонтеры составляют лишь 6% от численности региона, говорится в пресс-релизе окружного законодательного собрания. «Средний возраст волонтера на Ямале — 28 лет, при этом самая многочисленная возрастная категория — граждане до 18 лет, то есть школьники и студенты. Но, несмотря на вышеуказанные данные, этот показатель совершенно невелик и доказывает дефицит волонтерской силы и необходимость стимулирования добровольческой деятельности», — говорится в сообщении. Для того, чтобы исправить ситуацию, депутаты внесли законопроект, который определит дополнительные меры поддержки, популяризацию и создание координационных и совещательных органов в сфере волонтерства. Также власти займутся комплексной программой по развитию добровольчества до 2025 года.