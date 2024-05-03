Власти ХМАО построят в Макеевке спорткомплекс площадью в 4 футбольных поля

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Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле, бассейн, спорткомплекс президентский
Власти ХМАО построят физкультурно-оздоровительный комплекс в Макеевке Фото:

Власти ХМАО построят физкультурно-оздоровительный комплекс площадью в 20 тысяч квадратных метров в Макеевке — подшефной территории округа в Донецкой народной республике. Проект был представлен во время рабочего визита губернатора Югры Натальи Комаровой в ДНР. Об этом сообщили на сайте правительства ХМАО.

Проект будущего ФОК на рабочей встрече губернатора Югры и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина презентовал заместитель губернатора Югры Азат Ислаев. «Мы попытались в одном проекте сосредоточить все первоочередные социальные потребности жителей. Это будет не просто спортивный комплекс, а полноценное общественное пространство с широкими спортивными функциями для улучшения качества жизни», — подчеркнул Ислаев.

В новом комплексе площадью более 20 тысяч квадратных метров появятся залы для гимнастики, игровых видов спорта, единоборств, тренажерный зал, бассейн, трибуны для зрителей, гостиница и фудкорты. Строительство, которое планируется завершить за три года, будет использовать прогрессивные строительные материалы и технологии крупноузловой сборки.

«Это будет обустроенное, комфортное место с доступным и широким предложением возможностей для детей и взрослых, для занятий спортом и просто для здоровья: фитнес, бассейн и прочие площадки. Будет гостиница, следовательно, здесь будут организованы новые рабочие места», — подытожила глава Ханты-Мансийского автономного округа. Построить физкультурно-оздоровительный комплекс панируют за три года.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Донецкую народную республику. В ходе визита в Макеевку, глава региона ознакомилась с мастер-планом по развитию подшефной территории Югры.

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Власти ХМАО построят физкультурно-оздоровительный комплекс площадью в 20 тысяч квадратных метров в Макеевке — подшефной территории округа в Донецкой народной республике. Проект был представлен во время рабочего визита губернатора Югры Натальи Комаровой в ДНР. Об этом сообщили на сайте правительства ХМАО. Проект будущего ФОК на рабочей встрече губернатора Югры и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина презентовал заместитель губернатора Югры Азат Ислаев. «Мы попытались в одном проекте сосредоточить все первоочередные социальные потребности жителей. Это будет не просто спортивный комплекс, а полноценное общественное пространство с широкими спортивными функциями для улучшения качества жизни», — подчеркнул Ислаев. В новом комплексе площадью более 20 тысяч квадратных метров появятся залы для гимнастики, игровых видов спорта, единоборств, тренажерный зал, бассейн, трибуны для зрителей, гостиница и фудкорты. Строительство, которое планируется завершить за три года, будет использовать прогрессивные строительные материалы и технологии крупноузловой сборки. «Это будет обустроенное, комфортное место с доступным и широким предложением возможностей для детей и взрослых, для занятий спортом и просто для здоровья: фитнес, бассейн и прочие площадки. Будет гостиница, следовательно, здесь будут организованы новые рабочие места», — подытожила глава Ханты-Мансийского автономного округа. Построить физкультурно-оздоровительный комплекс панируют за три года. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Донецкую народную республику. В ходе визита в Макеевку, глава региона ознакомилась с мастер-планом по развитию подшефной территории Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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