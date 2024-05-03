МЧС хочет увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

04 мая 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Повысить в кратном размере штрафы для АЗС решили после инцидента в Дагестане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МЧС России намерено значительно увеличить размеры штрафов для владельцев АЗС за нарушение безопасности. Так, для юрлиц они будут достигать одного миллиона рублей вместо 500 тысяч рублей, закрепленных в законе ранее. Документ появился на официальном портале проектов нормативных правовых актов. «Штрафы для должностных лиц могут возрасти с 15-20 тысяч рублей до 20-40 тысяч, а для юридических лиц — с максимальных 500 тысяч до одного миллиона рублей2, — говорится в документе. Уточняется, что меры приняты для обязательного страхования объектов и повышения ответственности за соблюдением требований безопасности. Поводом для пересмотра законодательства стал пожар на автозаправке «Нафта-24» в Махачкале. Пожар там произошел 14 августа 2023 года и унес жизни 35 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов причиной ЧП на заправочной станции назвал недобросовестность со стороны предпринимателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС России намерено значительно увеличить размеры штрафов для владельцев АЗС за нарушение безопасности. Так, для юрлиц они будут достигать одного миллиона рублей вместо 500 тысяч рублей, закрепленных в законе ранее. Документ появился на официальном портале проектов нормативных правовых актов. «Штрафы для должностных лиц могут возрасти с 15-20 тысяч рублей до 20-40 тысяч, а для юридических лиц — с максимальных 500 тысяч до одного миллиона рублей2, — говорится в документе. Уточняется, что меры приняты для обязательного страхования объектов и повышения ответственности за соблюдением требований безопасности. Поводом для пересмотра законодательства стал пожар на автозаправке «Нафта-24» в Махачкале. Пожар там произошел 14 августа 2023 года и унес жизни 35 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов причиной ЧП на заправочной станции назвал недобросовестность со стороны предпринимателей.