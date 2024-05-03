03 мая 2024

МЧС хочет увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Город, огнеопасно, огнеопасно газ, пожарная безопасность
Повысить в кратном размере штрафы для АЗС решили после инцидента в Дагестане Фото:

МЧС России намерено значительно увеличить размеры штрафов для владельцев АЗС за нарушение безопасности. Так, для юрлиц они будут достигать одного миллиона рублей вместо 500 тысяч рублей, закрепленных в законе ранее. Документ появился на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Штрафы для должностных лиц могут возрасти с 15-20 тысяч рублей до 20-40 тысяч, а для юридических лиц — с максимальных 500 тысяч до одного миллиона рублей2, — говорится в документе. Уточняется, что меры приняты для обязательного страхования объектов и повышения ответственности за соблюдением требований безопасности.

Поводом для пересмотра законодательства стал пожар на автозаправке «Нафта-24» в Махачкале. Пожар там произошел 14 августа 2023 года и унес жизни 35 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов причиной ЧП на заправочной станции назвал недобросовестность со стороны предпринимателей.

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МЧС России намерено значительно увеличить размеры штрафов для владельцев АЗС за нарушение безопасности. Так, для юрлиц они будут достигать одного миллиона рублей вместо 500 тысяч рублей, закрепленных в законе ранее. Документ появился на официальном портале проектов нормативных правовых актов. «Штрафы для должностных лиц могут возрасти с 15-20 тысяч рублей до 20-40 тысяч, а для юридических лиц — с максимальных 500 тысяч до одного миллиона рублей2, — говорится в документе. Уточняется, что меры приняты для обязательного страхования объектов и повышения ответственности за соблюдением требований безопасности. Поводом для пересмотра законодательства стал пожар на автозаправке «Нафта-24» в Махачкале. Пожар там произошел 14 августа 2023 года и унес жизни 35 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов причиной ЧП на заправочной станции назвал недобросовестность со стороны предпринимателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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