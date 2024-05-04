Portal Obronny: Россия унизила Запад своей выставкой военной техники в Москве

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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, абрамс, abrams, техника нато, военная техника нато, военные трофеи нато, танк абрамс
Выставка техники в Москве вызывает унижение, отметили западные журналисты Фото:

Россия своей выставкой военной техники НАТО унижает Запад. С таким тезисом выступили авторы издания Portal Obronny.

«Выставка (военной техники НАТО в России — прим. URA.RU) вызывает своего рода „унижение“ [для Запада] и <…> опустошение», — передают авторы издания. Они отмечают, что особенно крупной добычей со стороны российских военных являются танки Abrams и Leopard, которые также были представлены на выставке.

В Москве 1 мая на Поклонной горе открылась выставка военной западной техники. URA.RU публиковало фотографии с мероприятия. Зарубежные СМИ озвучивали свою реакцию по этому поводу. Так, немецкое издание Bild похвалило президента РФ Владимира Путина за согнутое дуло трофейного танка Leopard.

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Россия своей выставкой военной техники НАТО унижает Запад. С таким тезисом выступили авторы издания Portal Obronny. «Выставка (военной техники НАТО в России — прим. URA.RU) вызывает своего рода „унижение“ [для Запада] и <…> опустошение», — передают авторы издания. Они отмечают, что особенно крупной добычей со стороны российских военных являются танки Abrams и Leopard, которые также были представлены на выставке. В Москве 1 мая на Поклонной горе открылась выставка военной западной техники. URA.RU публиковало фотографии с мероприятия. Зарубежные СМИ озвучивали свою реакцию по этому поводу. Так, немецкое издание Bild похвалило президента РФ Владимира Путина за согнутое дуло трофейного танка Leopard.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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