Россия своей выставкой военной техники НАТО унижает Запад. С таким тезисом выступили авторы издания Portal Obronny.
«Выставка (военной техники НАТО в России — прим. URA.RU) вызывает своего рода „унижение“ [для Запада] и <…> опустошение», — передают авторы издания. Они отмечают, что особенно крупной добычей со стороны российских военных являются танки Abrams и Leopard, которые также были представлены на выставке.
В Москве 1 мая на Поклонной горе открылась выставка военной западной техники. URA.RU публиковало фотографии с мероприятия. Зарубежные СМИ озвучивали свою реакцию по этому поводу. Так, немецкое издание Bild похвалило президента РФ Владимира Путина за согнутое дуло трофейного танка Leopard.
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