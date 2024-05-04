Portal Obronny: Россия унизила Запад своей выставкой военной техники в Москве

04 мая 2024 в 09:17 Размер текста - 17 +

Выставка техники в Москве вызывает унижение, отметили западные журналисты Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия своей выставкой военной техники НАТО унижает Запад. С таким тезисом выступили авторы издания Portal Obronny. «Выставка (военной техники НАТО в России — прим. URA.RU) вызывает своего рода „унижение“ [для Запада] и <…> опустошение», — передают авторы издания. Они отмечают, что особенно крупной добычей со стороны российских военных являются танки Abrams и Leopard, которые также были представлены на выставке. В Москве 1 мая на Поклонной горе открылась выставка военной западной техники. URA.RU публиковало фотографии с мероприятия. Зарубежные СМИ озвучивали свою реакцию по этому поводу. Так, немецкое издание Bild похвалило президента РФ Владимира Путина за согнутое дуло трофейного танка Leopard. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия своей выставкой военной техники НАТО унижает Запад. С таким тезисом выступили авторы издания Portal Obronny. «Выставка (военной техники НАТО в России — прим. URA.RU) вызывает своего рода „унижение“ [для Запада] и <…> опустошение», — передают авторы издания. Они отмечают, что особенно крупной добычей со стороны российских военных являются танки Abrams и Leopard, которые также были представлены на выставке. В Москве 1 мая на Поклонной горе открылась выставка военной западной техники. URA.RU публиковало фотографии с мероприятия. Зарубежные СМИ озвучивали свою реакцию по этому поводу. Так, немецкое издание Bild похвалило президента РФ Владимира Путина за согнутое дуло трофейного танка Leopard.