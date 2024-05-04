«Орлан» с пассажирами застрял на пути из Челябинска в Екатеринбург из-за снега

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«Орлан» застрял в дороге на 40 минут Фото:

Пассажирский поезд «Орлан» 4 мая застрял на полпути из Челябинска в Екатеринбург из-за снегопада. Вагоны простояли около 40 минут, сообщили очевидцы.

«Стоим на станции Полевской. Сообщают об обрыве проводов контактной сети — скорее всего, из-за снегопада. Есть пассажиры, которым нужно в аэропорт Кольцово», — рассказал пассажир «Орлана», сообщается в группе «Южно-Уральская магистраль РЖД» в социальной сети «ВКонтакте». В диспетчерской РЖД не смогли оперативно уточнить, что случилось на месте, пишет сайт «74.ру».

Редакция URA.RU направила запрос в Свердловскую пригородную компанию. Ответ будет опубликован после получения.

В Свердловской области в ночь на 4 мая выпал снег, прошел ледяной дождь. Без электричества остались сотни свердловчан, на дорогах образовались километровые пробки. Вся актуальная информация об обстановке в регионе собрана в онлайн-трансляции URA.RU.

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Пассажирский поезд «Орлан» 4 мая застрял на полпути из Челябинска в Екатеринбург из-за снегопада. Вагоны простояли около 40 минут, сообщили очевидцы. «Стоим на станции Полевской. Сообщают об обрыве проводов контактной сети — скорее всего, из-за снегопада. Есть пассажиры, которым нужно в аэропорт Кольцово», — рассказал пассажир «Орлана», сообщается в группе «Южно-Уральская магистраль РЖД» в социальной сети «ВКонтакте». В диспетчерской РЖД не смогли оперативно уточнить, что случилось на месте, пишет сайт «74.ру». Редакция URA.RU направила запрос в Свердловскую пригородную компанию. Ответ будет опубликован после получения. В Свердловской области в ночь на 4 мая выпал снег, прошел ледяной дождь. Без электричества остались сотни свердловчан, на дорогах образовались километровые пробки. Вся актуальная информация об обстановке в регионе собрана в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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