«Орлан» с пассажирами застрял на пути из Челябинска в Екатеринбург из-за снега

04 мая 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

«Орлан» застрял в дороге на 40 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажирский поезд «Орлан» 4 мая застрял на полпути из Челябинска в Екатеринбург из-за снегопада. Вагоны простояли около 40 минут, сообщили очевидцы. «Стоим на станции Полевской. Сообщают об обрыве проводов контактной сети — скорее всего, из-за снегопада. Есть пассажиры, которым нужно в аэропорт Кольцово», — рассказал пассажир «Орлана», сообщается в группе «Южно-Уральская магистраль РЖД» в социальной сети «ВКонтакте». В диспетчерской РЖД не смогли оперативно уточнить, что случилось на месте, пишет сайт «74.ру». Редакция URA.RU направила запрос в Свердловскую пригородную компанию. Ответ будет опубликован после получения. В Свердловской области в ночь на 4 мая выпал снег, прошел ледяной дождь. Без электричества остались сотни свердловчан, на дорогах образовались километровые пробки. Вся актуальная информация об обстановке в регионе собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирский поезд «Орлан» 4 мая застрял на полпути из Челябинска в Екатеринбург из-за снегопада. Вагоны простояли около 40 минут, сообщили очевидцы. «Стоим на станции Полевской. Сообщают об обрыве проводов контактной сети — скорее всего, из-за снегопада. Есть пассажиры, которым нужно в аэропорт Кольцово», — рассказал пассажир «Орлана», сообщается в группе «Южно-Уральская магистраль РЖД» в социальной сети «ВКонтакте». В диспетчерской РЖД не смогли оперативно уточнить, что случилось на месте, пишет сайт «74.ру». Редакция URA.RU направила запрос в Свердловскую пригородную компанию. Ответ будет опубликован после получения. В Свердловской области в ночь на 4 мая выпал снег, прошел ледяной дождь. Без электричества остались сотни свердловчан, на дорогах образовались километровые пробки. Вся актуальная информация об обстановке в регионе собрана в онлайн-трансляции URA.RU.