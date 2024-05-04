Еще один иностранный лидер приедет в Москву 9 мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Москву 8—9 мая. Об участии иностранного лидера в Параде Победы сообщил посол Казахстана в России Даурен Абаев.
«8—9 мая планируется визит нашего президента в Москву», — поделился Абаев с ТАСС. По его словам, ожидаются встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках ШОС и ОДКБ. Он напомнил, что в октябре Путин ездил в Казахастан, а после они с Токаевым встречались еще два раза: на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге в феврале и в Казани на Играх будущего.
Также на Параде Победы 9 мая в Москве ожидаются президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Лаоса Тхонглун Сисули. По сообщению главы Минобороны Сергея Шойгу, в Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, примут участие более девяти тысяч человек.
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