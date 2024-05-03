В зоне спецоперации погибли бойцы из ЯНАО

Для жителя Тазовского района погибли на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два жителя Тазовского района (ЯНАО) — Николай Яр и Артем Паровых погибли по время поведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава района Виктор Югай.

«Скорбное известие пришло к нам из зоны спецоперации. Исполняя свой воинский долг, погибли наши земляки Николай Яр и Артем Паровых. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героев, скорблю вместе с вами», — написал Югай в своем telegram-канале.

Николай родился в Гыде. Там он окончил школу-интернат. На военную службу отправился в сентябре 2023 года, служил старшим наводчиком минометного отделения. У бойца дома остались супруга и двое детей. Его планируют похоронить в родном селе.

Тазовчанин Артем выпустился из районной средней школы. Служил в мотострелковом батальоне с сентября прошлого года. Церемония прощания пройдет в Центре национальных культур 6 мая в 12:00.