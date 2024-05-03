В зоне спецоперации погибли бойцы из ЯНАО

Два жителя Тазовского района (ЯНАО) — Николай Яр и Артем Паровых погибли по время поведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава района Виктор Югай.
«Скорбное известие пришло к нам из зоны спецоперации. Исполняя свой воинский долг, погибли наши земляки Николай Яр и Артем Паровых. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героев, скорблю вместе с вами», — написал Югай в своем telegram-канале.
Николай родился в Гыде. Там он окончил школу-интернат. На военную службу отправился в сентябре 2023 года, служил старшим наводчиком минометного отделения. У бойца дома остались супруга и двое детей. Его планируют похоронить в родном селе.
Тазовчанин Артем выпустился из районной средней школы. Служил в мотострелковом батальоне с сентября прошлого года. Церемония прощания пройдет в Центре национальных культур 6 мая в 12:00.
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Два жителя Тазовского района (ЯНАО) — Николай Яр и Артем Паровых погибли по время поведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава района Виктор Югай. «Скорбное известие пришло к нам из зоны спецоперации. Исполняя свой воинский долг, погибли наши земляки Николай Яр и Артем Паровых. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героев, скорблю вместе с вами», — написал Югай в своем telegram-канале. Николай родился в Гыде. Там он окончил школу-интернат. На военную службу отправился в сентябре 2023 года, служил старшим наводчиком минометного отделения. У бойца дома остались супруга и двое детей. Его планируют похоронить в родном селе. Тазовчанин Артем выпустился из районной средней школы. Служил в мотострелковом батальоне с сентября прошлого года. Церемония прощания пройдет в Центре национальных культур 6 мая в 12:00.