Из-за обрыва проводов под Екатеринбургом встали электрички. Фото

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Пассажирам электрички предложили лечь спать на время ремонта Фото:
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Под Екатеринбургом в километре от станции Билимбай из-за обрыва проводов остановилась электричка, следующая из Камышлова в Кузино. Пассажиров не выпускают из поезда, несмотря на близость станции, сообщил URA.RU читатель.

«Электричка № 6323 „Камышлов — Кузино“ остановилась в одном километре от станции Билимбай. Сказали, что оборвались провода. Стоим уже час», — сообщил собеседник. Контролеры предложили пассажирам лечь спать, так как неизвестно, сколько времени займет ремонт.

Для тех, кто не захотел ожидать возобновления сообщения открыли двери. «Нас пустили, мы идем по рельсам до станции», — сказал очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Снежная буря накрыла Екатеринбург и большую часть региона ночью 4 мая. Были отменены рейсы автобусов и задержаны поезда. Подробнее о снегопаде и его последствиях — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Под Екатеринбургом в километре от станции Билимбай из-за обрыва проводов остановилась электричка, следующая из Камышлова в Кузино. Пассажиров не выпускают из поезда, несмотря на близость станции, сообщил URA.RU читатель. «Электричка № 6323 „Камышлов — Кузино“ остановилась в одном километре от станции Билимбай. Сказали, что оборвались провода. Стоим уже час», — сообщил собеседник. Контролеры предложили пассажирам лечь спать, так как неизвестно, сколько времени займет ремонт. Для тех, кто не захотел ожидать возобновления сообщения открыли двери. «Нас пустили, мы идем по рельсам до станции», — сказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Снежная буря накрыла Екатеринбург и большую часть региона ночью 4 мая. Были отменены рейсы автобусов и задержаны поезда. Подробнее о снегопаде и его последствиях — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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