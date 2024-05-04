Объявлен в розыск командующий Сухопутными войсками ВСУ

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, всу, наемник,  stock
МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка Фото:

В розыск объявлен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Информация появилась в базе розыска МВД россии.

«Павлюк А. Дата рождения: 20.08.1970. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных.

Это третий высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск 4 мая. Ранее в базе розыска министерства появились карточки президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского лидера Петра Порошенко. По каким статьям их все разыскивают, не уточняется.

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В розыск объявлен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Информация появилась в базе розыска МВД россии. «Павлюк А. Дата рождения: 20.08.1970. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных. Это третий высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск 4 мая. Ранее в базе розыска министерства появились карточки президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского лидера Петра Порошенко. По каким статьям их все разыскивают, не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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