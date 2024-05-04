Объявлен в розыск командующий Сухопутными войсками ВСУ

04 мая 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка Фото: Министерство обороны Великобритании В розыск объявлен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Информация появилась в базе розыска МВД россии. «Павлюк А. Дата рождения: 20.08.1970. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных. Это третий высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск 4 мая. Ранее в базе розыска министерства появились карточки президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского лидера Петра Порошенко. По каким статьям их все разыскивают, не уточняется. База розыска МВД России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В розыск объявлен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Информация появилась в базе розыска МВД россии. «Павлюк А. Дата рождения: 20.08.1970. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных. Это третий высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск 4 мая. Ранее в базе розыска министерства появились карточки президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского лидера Петра Порошенко. По каким статьям их все разыскивают, не уточняется.