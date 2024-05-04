Объявлен в розыск командующий Сухопутными войсками ВСУ

МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка
В розыск объявлен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Информация появилась в базе розыска МВД россии.
«Павлюк А. Дата рождения: 20.08.1970. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных.
Это третий высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск 4 мая. Ранее в базе розыска министерства появились карточки президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского лидера Петра Порошенко. По каким статьям их все разыскивают, не уточняется.
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