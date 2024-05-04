Сколько куличей и яиц можно съесть на Пасху: опасные последствия переедания

Врач Тарадеева посоветовала на Пасху съесть максимум два яйца

04 мая 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Татьяна Тарадеева посоветовала съесть 150 грамм кулича в день праздника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Пасху можно съесть не более двух яиц в день, чтобы не навредить своему здоровью. Врач-терапевт Инвитро-Приволжье Татьяна Тарадеева дала несколько советов по питанию на Пасху в беседе с URA.RU. Общие рекомендации по питанию в Пасху По словам врача Тарадеевой, нужно постараться не сочетать в одном приеме пищи разные животные белки. Например, с утра съесть одно яйцо, днем кулич, а вечером можно праздничный ужин с рыбой или мясом. На Пасху можно съесть не более трех яиц в день без вреда для здоровья. Однако врач посоветовала ограничиться двумя яйцами, так как это аллергенный и калорийный продукт. Тарадеева призвала людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта совсем отказаться от приема сдобы. Она отметила, что чаще всего за праздничным пасхальным столом переедают именно те, кто строго соблюдал пост. Тем, кто соблюдал строго пост, в праздник можно съесть одно яйцо и так постепенно возвращать в рацион пищу животного происхождения, и лишь немного пасхи. Куличи и другая выпечка должны быть вчерашнего приготовления, так как свежая переваривается дольше и сложнее. Сколько кулича можно съесть? Рекомендуемая норма зависит от индивидуальных особенностей человека — уровень дневной физической активности, хронические заболевания, вес и возраст. Безусловно общая рекомендация — употреблять сладости с умеренностью, а кулич безусловно очень калорийная выпечка — от 300 ккал на 100 грамм. Ориентировочно можно съесть без последствий 50—150 граммов кулича в день. Врач посоветовала обратить внимание и на состав кулича и в зависимости от его калорийности составить рацион на день. Людям с избыточным весом, проблемами с пищеварением или сахарным диабетом следует ограничить употребление куличей или отказаться от них вовсе. В праздничные пасхальные дни пациенты часто обращаются с жалобами на боли в животе, тошноту, рвоту, горечь во рту, частый и жидкий стул. Немало пациентов направляют на госпитализацию как раз из-за неумеренного употребления блюд пасхального стола. Какие последствия могут быть от переедания яиц? Потребление большого количества яиц за один день или в течение нескольких дней может привести к перегрузке организма белком, что опасно для здоровья, особенно для людей с высоким уровнем холестерина в крови и проблемами в работе желудочно-кишечного тракта и печени. Последствия могут быть в виде: запоров, вздутия живота и диспепсии, обострения панкреатита и холецистита. Если яйца неправильно хранить, то их употребление может привести к отравлению. К каким последствиям может привести чрезмерное употребление куличей? Аллергические реакции. Некоторые могут испытывать аллергические реакции на ингредиенты куличей, такие как яйца, молочные продукты или орехи и цукаты.

Некоторые могут испытывать аллергические реакции на ингредиенты куличей, такие как яйца, молочные продукты или орехи и цукаты. Проблемы с пищеварением. Большое количество сахара и жира в составе куличей в случае переедания может вызвать расстройство желудка, вздутие живота, изжогу, рвоту и диарею и привести к резкому повышению уровня сахара в крови.

Большое количество сахара и жира в составе куличей в случае переедания может вызвать расстройство желудка, вздутие живота, изжогу, рвоту и диарею и привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Головные боли и усталость. Переедание куличей может привести к головным болям и усталости из-за высокого содержания сахара и жира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Пасху можно съесть не более двух яиц в день, чтобы не навредить своему здоровью. Врач-терапевт Инвитро-Приволжье Татьяна Тарадеева дала несколько советов по питанию на Пасху в беседе с URA.RU. По словам врача Тарадеевой, нужно постараться не сочетать в одном приеме пищи разные животные белки. Например, с утра съесть одно яйцо, днем кулич, а вечером можно праздничный ужин с рыбой или мясом. На Пасху можно съесть не более трех яиц в день без вреда для здоровья. Однако врач посоветовала ограничиться двумя яйцами, так как это аллергенный и калорийный продукт. Тарадеева призвала людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта совсем отказаться от приема сдобы. Она отметила, что чаще всего за праздничным пасхальным столом переедают именно те, кто строго соблюдал пост. Тем, кто соблюдал строго пост, в праздник можно съесть одно яйцо и так постепенно возвращать в рацион пищу животного происхождения, и лишь немного пасхи. Куличи и другая выпечка должны быть вчерашнего приготовления, так как свежая переваривается дольше и сложнее. Рекомендуемая норма зависит от индивидуальных особенностей человека — уровень дневной физической активности, хронические заболевания, вес и возраст. Безусловно общая рекомендация — употреблять сладости с умеренностью, а кулич безусловно очень калорийная выпечка — от 300 ккал на 100 грамм. Ориентировочно можно съесть без последствий 50—150 граммов кулича в день. Врач посоветовала обратить внимание и на состав кулича и в зависимости от его калорийности составить рацион на день. Людям с избыточным весом, проблемами с пищеварением или сахарным диабетом следует ограничить употребление куличей или отказаться от них вовсе. В праздничные пасхальные дни пациенты часто обращаются с жалобами на боли в животе, тошноту, рвоту, горечь во рту, частый и жидкий стул. Немало пациентов направляют на госпитализацию как раз из-за неумеренного употребления блюд пасхального стола. Потребление большого количества яиц за один день или в течение нескольких дней может привести к перегрузке организма белком, что опасно для здоровья, особенно для людей с высоким уровнем холестерина в крови и проблемами в работе желудочно-кишечного тракта и печени. Последствия могут быть в виде: запоров, вздутия живота и диспепсии, обострения панкреатита и холецистита. Если яйца неправильно хранить, то их употребление может привести к отравлению.