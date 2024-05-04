04 мая 2024

В Сочи отменен рейс авиакомпании «Ямал» до Тюмени. Скрин

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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, трап, самолет, цветной бульвар, трап самолета, тюмень
Авиакомпания «Ямал» отменила рейс из Сочи в Тюмень Фото:

Рейс авиакомпании «Ямал» из Сочи в Тюмень отменен. Прибытие в Рощино планировалось 5 мая в 04:20. Информация размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта.

«Авиакомпания „Ямал“, рейс по маршруту Сочи — Тюмень отменен. Плановое время прилета в 04:20 5 мая 2024 года», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса произошел по решению авиакомпании.

Аналогичная ситуация произошла 3 мая. Рейс из Сочи в Тюмень и обратно авиакомпании «Ямал» были отменены. Причины не уточнялись.

Рейс отменен по решению авиакомпании «Ямал»
Рейс отменен по решению авиакомпании «Ямал»
Фото:

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Рейс авиакомпании «Ямал» из Сочи в Тюмень отменен. Прибытие в Рощино планировалось 5 мая в 04:20. Информация размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта. «Авиакомпания „Ямал“, рейс по маршруту Сочи — Тюмень отменен. Плановое время прилета в 04:20 5 мая 2024 года», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса произошел по решению авиакомпании. Аналогичная ситуация произошла 3 мая. Рейс из Сочи в Тюмень и обратно авиакомпании «Ямал» были отменены. Причины не уточнялись.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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