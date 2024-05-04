Рейс авиакомпании «Ямал» из Сочи в Тюмень отменен. Прибытие в Рощино планировалось 5 мая в 04:20. Информация размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта.
«Авиакомпания „Ямал“, рейс по маршруту Сочи — Тюмень отменен. Плановое время прилета в 04:20 5 мая 2024 года», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса произошел по решению авиакомпании.
Аналогичная ситуация произошла 3 мая. Рейс из Сочи в Тюмень и обратно авиакомпании «Ямал» были отменены. Причины не уточнялись.
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