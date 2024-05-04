В Сочи отменен рейс авиакомпании «Ямал» до Тюмени. Скрин

05 мая 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Ямал» отменила рейс из Сочи в Тюмень Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рейс авиакомпании «Ямал» из Сочи в Тюмень отменен. Прибытие в Рощино планировалось 5 мая в 04:20. Информация размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта. «Авиакомпания „Ямал“, рейс по маршруту Сочи — Тюмень отменен. Плановое время прилета в 04:20 5 мая 2024 года», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса произошел по решению авиакомпании. Аналогичная ситуация произошла 3 мая. Рейс из Сочи в Тюмень и обратно авиакомпании «Ямал» были отменены. Причины не уточнялись. Рейс отменен по решению авиакомпании «Ямал» сайт аэропорта Рощино Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рейс авиакомпании «Ямал» из Сочи в Тюмень отменен. Прибытие в Рощино планировалось 5 мая в 04:20. Информация размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта. «Авиакомпания „Ямал“, рейс по маршруту Сочи — Тюмень отменен. Плановое время прилета в 04:20 5 мая 2024 года», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса произошел по решению авиакомпании. Аналогичная ситуация произошла 3 мая. Рейс из Сочи в Тюмень и обратно авиакомпании «Ямал» были отменены. Причины не уточнялись.