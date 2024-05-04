Священник Свято-Троицкого собора поздравил читателей URA.RU с Пасхой. Видео

05 мая 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Пасха — праздник воскресения Иисуса Христа Фото: Илья Московец © URA.RU Клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии Константин Корепанов в праздник светлой Пасхи пожелал читателям URA.RU радости. Вокруг так много поводов для нее, но часто мы ее не замечаем, отметил он в своем поздравлении. «Пасха — это праздник воскресения господа Иисуса Христа, событие, которое произошло давно, но переживается до сих пор. Мне бы хотелось пожелать вам по этому поводу радости. Воскресший любимый учитель и друг является снова живым и полон сил, неся радость своим ученикам. И ее нам всем не хватает. И хочется, чтобы люди хотя бы улыбались — не взирая на погоду, на обстоятельства жизни, на политические события, которые происходят. Чтобы люди радовались тому, что они живут, что есть солнце, рядом — любимый человек, работа. В этой жизни много разных радостей, и никогда не нужно забывать, что настоящий смысл в том, чтобы радоваться. Поздравляю вас!» — отметил священнослужитель. Православные свердловчане встречают Пасху в ночь на 5 мая. В Екатеринбурге по этому поводу состоялась большое ночное богослужение, после которой верующие смогли освятить яйца и куличи. О глубинном смысле праздника, его истории и символах, читайте в интервью Константина Корепанова для URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии Константин Корепанов в праздник светлой Пасхи пожелал читателям URA.RU радости. Вокруг так много поводов для нее, но часто мы ее не замечаем, отметил он в своем поздравлении. «Пасха — это праздник воскресения господа Иисуса Христа, событие, которое произошло давно, но переживается до сих пор. Мне бы хотелось пожелать вам по этому поводу радости. Воскресший любимый учитель и друг является снова живым и полон сил, неся радость своим ученикам. И ее нам всем не хватает. И хочется, чтобы люди хотя бы улыбались — не взирая на погоду, на обстоятельства жизни, на политические события, которые происходят. Чтобы люди радовались тому, что они живут, что есть солнце, рядом — любимый человек, работа. В этой жизни много разных радостей, и никогда не нужно забывать, что настоящий смысл в том, чтобы радоваться. Поздравляю вас!» — отметил священнослужитель. Православные свердловчане встречают Пасху в ночь на 5 мая. В Екатеринбурге по этому поводу состоялась большое ночное богослужение, после которой верующие смогли освятить яйца и куличи. О глубинном смысле праздника, его истории и символах, читайте в интервью Константина Корепанова для URA.RU.