Свердловский священник ответил на главные вопросы о Пасхе

Как появился праздник, обязательно ли причащаться и можно ли выкидывать куличи

04 мая 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Константин Корепанов называет Пасху праздником радости Фото: Илья Московец © URA.RU В ночь на 5 мая свердловчане начнут отмечать православную Пасху — праздновать воскрешение Христа, посещать церковные службы и готовить куличи. О глубинном смысле праздника, его истории и символах URA.RU рассказал клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии Константин Корепанов. А также отреагировал на два популярных мифа. И особенно подчеркнул: важно сохранять радость в течение всех 40 дней. — Когда появился праздник Пасхи? В этом году православные христиане встретят Пасху 5 мая Фото: Илья Московец © URA.RU — Праздник Пасхи появился после Воскресения Иисуса Христа. Он воскрес на третий день после распятия, смерти на кресте и погребения. На сороковой день он вознесся. С тех пор праздник Пасхи отмечают каждый год. Он является древнейшим праздником, который есть в православной общехристианской Церкви. Сама система складывалась вокруг этого пасхального дня. На сороковой день празднуется праздник Вознесения — Христос возносится к Богу. — Почему каждый год меняется дата празднования Пасхи, а православный и католический праздник отмечается в разное время? — Суть в том, что есть такое явление, которое называют пасхалия. Это способ высчитывания даты празднования христианской Пасхи, которая возникла в первые столетия существования христианской Церкви. Пасхалия, которая высчитывается в Православной Церкви, была создана в начале IV века, а после утверждена на Первом Вселенском Соборе. Потом к концу первого тысячелетия у католиков возникли другие способы определения даты празднования Пасхи. Сам смысл изменения даты празднования Пасхи связан с простым астрономическим несовпадением. Мы с вами живем по солнечному календарю, а евреи жили по лунному календарю, и, стало быть, праздновали и празднуют свою Пасху по этой системе. Это сложная система вычислений и ее изучают в семинариях. — Как христиане готовятся к Пасхе? Какие существуют традиции и обряды? — Подготовку к празднику Пасхи можно разделить на два блока. Первый этап является церковно-духовным: весь Великий Пост является подготовкой к празднованию Пасхи. И человек включается в Великий Пост в той степени, в какой он способен — некоторые, как требует устав Церкви, а другие поверхностно, отказываясь от любимых фильмов или заглядывая в храм чуть чаще. Каждый понимает, что есть Великий Пост, а к Пасхе надо подготовиться. Особенно это касается недели перед Пасхой — Страстной Седмицы, когда в Церкви каждый день проводится особое богослужение, которое проходит раз в год. Для верующих очень важно порадовать своих близких на Пасху Фото: Илья Московец © URA.RU Второй блок — народные традиции и фольклор. До того, как я стал верующим и начал ходить в церковь, отец рассказывал мне о самом теплом впечатлений в его жизни — накрытый пасхальный стол в военное время. Ему было восемь лет, он проснулся и увидел стол с белой скатертью и пасхальными угощениями. Мать копила и берегла продукты чуть ли не весь год, чтобы порадовать близких. Эта радость от праздника коснулась всего его существа и прошла с ним через всю жизнь. Традиция красить яйца и стряпать куличи к воскресению Христа не имеет отношения, но это все радостно, а человек — существо «многослойное»: он имеет духовный, эмоциональный, физический и другие слои. Именно эта многослойность дает ему возможность прикоснуться к празднику посредством разных вещей, в том числе и через кулинарные изделия, которые делают только на Пасху — куличи, крашеные яйца. Через эти угощения он прикасается к радости и что-то чувствует. — Сколько недель длится православная Пасха? — Есть два периода. Первый вариант празднования — это недельный цикл. Пасхальная Седмица — она так и называется. Начиная с самого пасхального воскресенья, вся следующая неделя до субботы считается Пасхой во всем ее объеме. То есть ни гастрономически, ни богослужебно, ни эмоционально никак не различается. Это один недельный праздник Пасхи. Так ее отмечали в дореволюционное время. Люди не работали во время пасхальных гуляний и не пропускали суббот, потому что это считалось святым, было нельзя. Пасху празднуют двумя циклами Фото: Илья Московец © URA.RU А второй цикл — это 40-дневный цикл, где Пасха празднуется в течение 40 дней до Вознесения Господня. Празднование пребывания Спасителя с нами продолжается в течение этих дней. При таком варианте Пасхи сохраняются праздничные интонации, но при этом постепенно вводится обыденный ритм жизни. Вы же, наверно, читали когда-то в детстве сказки? Вот, русские волшебные сказки заканчиваются практически всегда одинаково: был пир на весь мир, и я там был. Вот Пасха — это пир на весь мир, как я говорю, это праздник радости. — Получается ли у прихожан соблюдать традиции? Что делать людям, которые не успевают прибраться до Чистого четверга и приготовить праздничную трапезу до воскресенья? Батюшка не склонен осуждать тех, кто по разным причинам отклоняется от традиций Фото: Илья Московец © URA.RU — Нельзя делать человеку зло. Нельзя человека обижать. Нельзя никаким образом заставлять человека страдать. А что значит нельзя по поводу уборки? Ну, не успел. Что изменится? Человек, если может, скажем, но не успел. И Пасха его коснется, он будет радостный. Ничего плохого в этом нет. Но если он не может ходить в храм, он не чувствует такого приобщения к Церкви и не знает ни Великого четверга, ни стояния у Креста, ни Выноса и Погребения Плащаницы. Так пусть он делает уборку. И тогда, когда он к Пасхе все закончит и глянет на свою сияющую квартиру, никто его за это не осудит. — Почему во время Пасхи нельзя ходить на кладбище? — Во-первых, это вовсе не так. Если человек умер накануне праздника или в саму Пасху, его хоронят и никто его не откладывает. Есть специальный чин отпевания в пасхальные дни. Никто это не отменяет. Во-вторых, на девятый день после Пасхи все православные празднуют Радоницу, когда идут делиться пасхальной радостью со своими усопшими. До того, как они отправятся на кладбище, люди делают уборку — красят могилки, убирают лишнее. В конце Пасхальной Седмицы родственники идут на кладбище, и никто им не запрещает навещать усопших. В нашей культурной традиции кладбище, заупокойные слова и молитвы печальны, а Пасха — это радость. Несостыковка печали и радости рождает форму запрета на посещение кладбища, но церковно она никакого основания не имеет. Кладбище — это место, на котором лежат тела наших близких, которых мы любим. Какая же печаль, если мы любим? Человек переходит из этой жизни к Богу, Который его любит. — Как день жен-мироносиц связан с Пасхой? Иногда его связывают со светским праздником 8 Марта. Главная пасхальная служба пройдет в Свято-Троицком соборе Фото: Анна Майорова © URA.RU — Нынешнее понимание праздника жен-мироносиц, оно как раз христианское. Современная христианская рецепция праздника 8 марта. Среди жен-мироносиц вспоминаются два мужчины, причем их роль гораздо более важна, чем роль мироносиц. Вообще, в пасхальных событиях [тайные] ученики Иисуса Христа — Никодим и Иосиф Аримафейский вспоминаются как люди, которые послужили, так или иначе, погребению Христа и праздновали Его воскрешение. Вот и все. Но наше, вскормленное еще советской культурой понимание женского дня, отодвинуло Никодима и Иосифа, оставив формальное основание для того, чтобы поздравить православных женщин. Поэтому никаких особых празднований, особых комплексов, особых ритуалов, особых обрядов нет. Все принесено из советской культуры поздравления женщин. — Чем заканчивается 40-дневное празднование Пасхи? — Пасхальное празднование проводится накануне праздника Вознесения Господня — это всегда среда. В храме идет та же самая служба, которая служится в первый день Пасхи. Владыка точно так же говорит всем: «Христос Воскресе!» ходит с такими же свечами, с тем же кадилом и в таких же радостных облачениях. Народу, правда, поменьше, потому что день будний. Одна из самых больших проблем — сохранить радость на все 40 дней. Вместо этого мы можем погрузиться в проблемы. Новость по теме Где пройдут церковные службы на Пасху в Екатеринбурге — Откуда возникла традиция печь куличи на Пасху и красить яйца? — По преданию, традиция красить яйца очень древняя. Она восходит к апостольской эпохе, когда Мария Магдалина говорила о Воскресении Христа, а император Тиберий ответил: «Я в это не поверю. Скорее яйцо станет красным, чем я поверю в воскресение Христа». И яйцо стало красным. С этого момента у христиан принято красить яйца. Нельзя исторически достоверно сказать, когда эта традиция вошла в обиход. Пасхальные куличи — русское изобретение. Люди хотели отметить момент окончания поста и приготовить что-то на стол. В итоге из смеси творога, масла, сахара и изюма они пекли куличи, исходя из возможностей русского народа в те времена. Это очень древняя традиция. — Существует популярный миф. Чем больше освящаешь пасхальных продуктов — яиц, куличей — тем лучше для души и тела. А неиспользованное потом можно выбросить. Как на самом деле? Раньше оставшиеся после праздника яйца закапывали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Изначально куличи и яйца освящали в Пасху для раздачи бедным. Сейчас это не столь актуально, мы живем в достаточном изобилии. Люди освящали продукты, чтобы раздать их своим родным, не празднующим Пасху и немощным, которые не могут купить продукты. Сам ты 20 яиц или целый короб куличей не съешь, здоровья не хватит. Я застал практику в начале 90-х годов, когда люди раздавали все благословленные продукты, не оставляя себе практически ничего. Если что-то оставалось, то больших проблем с утилизацией не было — всегда есть печка. Если продукт освященный, то его просто так в мусор не выбросишь. Освященные яйца можно было закапывать в огороде или бросать в воду. — Правда ли, что на Пасху надо обязательно причаститься? — В пасхальную литургию настоятельно рекомендуется причаститься всем верующим крещенным христианам. Настоятельно рекомендуется и заставлять — это разные вещи. Если человек церковный, то будет естественно пойти и причаститься. Откуда взялась эта традиция? Во время пасхального богослужения читается специальное слово святителя Иоанна Златоуста. Его слово обращено к тем, кто пришел на службу, и даже если человек не постился, но верит в Христа, то может прийти и причаститься. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 5 мая свердловчане начнут отмечать православную Пасху — праздновать воскрешение Христа, посещать церковные службы и готовить куличи. О глубинном смысле праздника, его истории и символах URA.RU рассказал клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии Константин Корепанов. А также отреагировал на два популярных мифа. И особенно подчеркнул: важно сохранять радость в течение всех 40 дней. — Когда появился праздник Пасхи? — Праздник Пасхи появился после Воскресения Иисуса Христа. Он воскрес на третий день после распятия, смерти на кресте и погребения. На сороковой день он вознесся. С тех пор праздник Пасхи отмечают каждый год. Он является древнейшим праздником, который есть в православной общехристианской Церкви. Сама система складывалась вокруг этого пасхального дня. На сороковой день празднуется праздник Вознесения — Христос возносится к Богу. — Почему каждый год меняется дата празднования Пасхи, а православный и католический праздник отмечается в разное время? — Суть в том, что есть такое явление, которое называют пасхалия. Это способ высчитывания даты празднования христианской Пасхи, которая возникла в первые столетия существования христианской Церкви. Пасхалия, которая высчитывается в Православной Церкви, была создана в начале IV века, а после утверждена на Первом Вселенском Соборе. Потом к концу первого тысячелетия у католиков возникли другие способы определения даты празднования Пасхи. Сам смысл изменения даты празднования Пасхи связан с простым астрономическим несовпадением. Мы с вами живем по солнечному календарю, а евреи жили по лунному календарю, и, стало быть, праздновали и празднуют свою Пасху по этой системе. Это сложная система вычислений и ее изучают в семинариях. — Как христиане готовятся к Пасхе? Какие существуют традиции и обряды? — Подготовку к празднику Пасхи можно разделить на два блока. Первый этап является церковно-духовным: весь Великий Пост является подготовкой к празднованию Пасхи. И человек включается в Великий Пост в той степени, в какой он способен — некоторые, как требует устав Церкви, а другие поверхностно, отказываясь от любимых фильмов или заглядывая в храм чуть чаще. Каждый понимает, что есть Великий Пост, а к Пасхе надо подготовиться. Особенно это касается недели перед Пасхой — Страстной Седмицы, когда в Церкви каждый день проводится особое богослужение, которое проходит раз в год. Второй блок — народные традиции и фольклор. До того, как я стал верующим и начал ходить в церковь, отец рассказывал мне о самом теплом впечатлений в его жизни — накрытый пасхальный стол в военное время. Ему было восемь лет, он проснулся и увидел стол с белой скатертью и пасхальными угощениями. Мать копила и берегла продукты чуть ли не весь год, чтобы порадовать близких. Эта радость от праздника коснулась всего его существа и прошла с ним через всю жизнь. Традиция красить яйца и стряпать куличи к воскресению Христа не имеет отношения, но это все радостно, а человек — существо «многослойное»: он имеет духовный, эмоциональный, физический и другие слои. Именно эта многослойность дает ему возможность прикоснуться к празднику посредством разных вещей, в том числе и через кулинарные изделия, которые делают только на Пасху — куличи, крашеные яйца. Через эти угощения он прикасается к радости и что-то чувствует. — Сколько недель длится православная Пасха? Начиная с самого пасхального воскресенья, вся следующая неделя до субботы считается Пасхой во всем ее объеме. То есть ни гастрономически, ни богослужебно, ни эмоционально никак не различается. Это один недельный праздник Пасхи. Так ее отмечали в дореволюционное время. Люди не работали во время пасхальных гуляний и не пропускали суббот, потому что это считалось святым, было нельзя. А второй цикл — это 40-дневный цикл, где Пасха празднуется в течение 40 дней до Вознесения Господня. Празднование пребывания Спасителя с нами продолжается в течение этих дней. При таком варианте Пасхи сохраняются праздничные интонации, но при этом постепенно вводится обыденный ритм жизни. Вы же, наверно, читали когда-то в детстве сказки? Вот, русские волшебные сказки заканчиваются практически всегда одинаково: был пир на весь мир, и я там был. Вот Пасха — это пир на весь мир, как я говорю, это праздник радости. — Получается ли у прихожан соблюдать традиции? Что делать людям, которые не успевают прибраться до Чистого четверга и приготовить праздничную трапезу до воскресенья? — Нельзя делать человеку зло. Нельзя человека обижать. Нельзя никаким образом заставлять человека страдать. А что значит нельзя по поводу уборки? Ну, не успел. Что изменится? Человек, если может, скажем, но не успел. И Пасха его коснется, он будет радостный. Ничего плохого в этом нет. Но если он не может ходить в храм, он не чувствует такого приобщения к Церкви и не знает ни Великого четверга, ни стояния у Креста, ни Выноса и Погребения Плащаницы. Так пусть он делает уборку. И тогда, когда он к Пасхе все закончит и глянет на свою сияющую квартиру, никто его за это не осудит. — Почему во время Пасхи нельзя ходить на кладбище? — Во-первых, это вовсе не так. Если человек умер накануне праздника или в саму Пасху, его хоронят и никто его не откладывает. Есть специальный чин отпевания в пасхальные дни. Никто это не отменяет. Во-вторых, на девятый день после Пасхи все православные празднуют Радоницу, когда идут делиться пасхальной радостью со своими усопшими. До того, как они отправятся на кладбище, люди делают уборку — красят могилки, убирают лишнее. В конце Пасхальной Седмицы родственники идут на кладбище, и никто им не запрещает навещать усопших. В нашей культурной традиции кладбище, заупокойные слова и молитвы печальны, а Пасха — это радость. Несостыковка печали и радости рождает форму запрета на посещение кладбища, но церковно она никакого основания не имеет. Кладбище — это место, на котором лежат тела наших близких, которых мы любим. Какая же печаль, если мы любим? Человек переходит из этой жизни к Богу, Который его любит. — Как день жен-мироносиц связан с Пасхой? Иногда его связывают со светским праздником 8 Марта. — Нынешнее понимание праздника жен-мироносиц, оно как раз христианское. Современная христианская рецепция праздника 8 марта. Среди жен-мироносиц вспоминаются два мужчины, причем их роль гораздо более важна, чем роль мироносиц. Вообще, в пасхальных событиях [тайные] ученики Иисуса Христа — Никодим и Иосиф Аримафейский вспоминаются как люди, которые послужили, так или иначе, погребению Христа и праздновали Его воскрешение. Вот и все. Но наше, вскормленное еще советской культурой понимание женского дня, отодвинуло Никодима и Иосифа, оставив формальное основание для того, чтобы поздравить православных женщин. Поэтому никаких особых празднований, особых комплексов, особых ритуалов, особых обрядов нет. Все принесено из советской культуры поздравления женщин. — Чем заканчивается 40-дневное празднование Пасхи? — Пасхальное празднование проводится накануне праздника Вознесения Господня — это всегда среда. В храме идет та же самая служба, которая служится в первый день Пасхи. Владыка точно так же говорит всем: «Христос Воскресе!» ходит с такими же свечами, с тем же кадилом и в таких же радостных облачениях. Народу, правда, поменьше, потому что день будний. Одна из самых больших проблем — сохранить радость на все 40 дней. Вместо этого мы можем погрузиться в проблемы. — Откуда возникла традиция печь куличи на Пасху и красить яйца? — По преданию, традиция красить яйца очень древняя. Она восходит к апостольской эпохе, когда Мария Магдалина говорила о Воскресении Христа, а император Тиберий ответил: «Я в это не поверю. Скорее яйцо станет красным, чем я поверю в воскресение Христа». И яйцо стало красным. С этого момента у христиан принято красить яйца. Нельзя исторически достоверно сказать, когда эта традиция вошла в обиход. Пасхальные куличи — русское изобретение. Люди хотели отметить момент окончания поста и приготовить что-то на стол. В итоге из смеси творога, масла, сахара и изюма они пекли куличи, исходя из возможностей русского народа в те времена. Это очень древняя традиция. — Существует популярный миф. Чем больше освящаешь пасхальных продуктов — яиц, куличей — тем лучше для души и тела. А неиспользованное потом можно выбросить. Как на самом деле? — Изначально куличи и яйца освящали в Пасху для раздачи бедным. Сейчас это не столь актуально, мы живем в достаточном изобилии. Люди освящали продукты, чтобы раздать их своим родным, не празднующим Пасху и немощным, которые не могут купить продукты. Сам ты 20 яиц или целый короб куличей не съешь, здоровья не хватит. Я застал практику в начале 90-х годов, когда люди раздавали все благословленные продукты, не оставляя себе практически ничего. Если что-то оставалось, то больших проблем с утилизацией не было — всегда есть печка. Если продукт освященный, то его просто так в мусор не выбросишь. Освященные яйца можно было закапывать в огороде или бросать в воду. — Правда ли, что на Пасху надо обязательно причаститься? — В пасхальную литургию настоятельно рекомендуется причаститься всем верующим крещенным христианам. Настоятельно рекомендуется и заставлять — это разные вещи. Если человек церковный, то будет естественно пойти и причаститься. Откуда взялась эта традиция? Во время пасхального богослужения читается специальное слово святителя Иоанна Златоуста. Его слово обращено к тем, кто пришел на службу, и даже если человек не постился, но верит в Христа, то может прийти и причаститься.