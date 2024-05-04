В ЯНАО запустили междугородний автобус

В ЯНАО запустили автобус из Губкинского в аэропорт Ноябрьска

05 мая 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Маршрут заработал с 5 мая Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО с 5 мая запустили автобус, который едет по маршруту Губкинский — аэропорт Ноябрьска. Об этом сообщили представители маршрута в соцсетях. «С 5 мая возобновил работу автобус по маршруту Губкинский — аэропорт Ноябрьска», — написали в группе «Маршрутный автобус Губкинский — Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас забронировать места можно по телефону. Билеты на автобус можно купить в агентстве или непосредственно при посадке. Выезд из Губкинского запланирован на 09:30, в обратном направлении — с 16:00 до 17:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО с 5 мая запустили автобус, который едет по маршруту Губкинский — аэропорт Ноябрьска. Об этом сообщили представители маршрута в соцсетях. «С 5 мая возобновил работу автобус по маршруту Губкинский — аэропорт Ноябрьска», — написали в группе «Маршрутный автобус Губкинский — Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас забронировать места можно по телефону. Билеты на автобус можно купить в агентстве или непосредственно при посадке. Выезд из Губкинского запланирован на 09:30, в обратном направлении — с 16:00 до 17:00.