04 мая 2024
03 мая 2024

В ЯНАО запустили междугородний автобус

В ЯНАО запустили автобус из Губкинского в аэропорт Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, пешеход, зима, проезжая часть, автобус, общественный транспорт, автомобили, улица ямальская
Маршрут заработал с 5 мая Фото:

В ЯНАО с 5 мая запустили автобус, который едет по маршруту Губкинский — аэропорт Ноябрьска. Об этом сообщили представители маршрута в соцсетях.

«С 5 мая возобновил работу автобус по маршруту Губкинский — аэропорт Ноябрьска», — написали в группе «Маршрутный автобус Губкинский — Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас забронировать места можно по телефону.

Билеты на автобус можно купить в агентстве или непосредственно при посадке. Выезд из Губкинского запланирован на 09:30, в обратном направлении — с 16:00 до 17:00.

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В ЯНАО с 5 мая запустили автобус, который едет по маршруту Губкинский — аэропорт Ноябрьска. Об этом сообщили представители маршрута в соцсетях. «С 5 мая возобновил работу автобус по маршруту Губкинский — аэропорт Ноябрьска», — написали в группе «Маршрутный автобус Губкинский — Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас забронировать места можно по телефону. Билеты на автобус можно купить в агентстве или непосредственно при посадке. Выезд из Губкинского запланирован на 09:30, в обратном направлении — с 16:00 до 17:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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