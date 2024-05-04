В ЯНАО запустили междугородний автобус

Маршрут заработал с 5 мая
В ЯНАО с 5 мая запустили автобус, который едет по маршруту Губкинский — аэропорт Ноябрьска. Об этом сообщили представители маршрута в соцсетях.
«С 5 мая возобновил работу автобус по маршруту Губкинский — аэропорт Ноябрьска», — написали в группе «Маршрутный автобус Губкинский — Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас забронировать места можно по телефону.
Билеты на автобус можно купить в агентстве или непосредственно при посадке. Выезд из Губкинского запланирован на 09:30, в обратном направлении — с 16:00 до 17:00.
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