Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве

06 мая 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Президент Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 8 мая и Параде Победы 9 мая. Об этом заявил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев. «Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе, об одобрении проекта Протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами», — сообщил Азымбакиев, его слова передает АКИpress. Издание отмечает, что президент примет участие в Параде Победы в Москве. В Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, примут участие более девяти тысяч человек. Такие данные озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ. В 2024 году в России акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. URA.RU писало об акции и о том, как она пройдет в 2024 в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 8 мая и Параде Победы 9 мая. Об этом заявил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев. «Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе, об одобрении проекта Протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами», — сообщил Азымбакиев, его слова передает АКИpress. Издание отмечает, что президент примет участие в Параде Победы в Москве. В Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, примут участие более девяти тысяч человек. Такие данные озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ. В 2024 году в России акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. URA.RU писало об акции и о том, как она пройдет в 2024 в РФ.