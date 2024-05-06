Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве

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Совместное заявление президентов России и Киргизстана по итогам переговоров в Бишкеке. Бишкек, Киргизская республика, жапаров садыр
Президент Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Россию Фото:

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 8 мая и Параде Победы 9 мая. Об этом заявил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев.

«Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе, об одобрении проекта Протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами», — сообщил Азымбакиев, его слова передает АКИpress. Издание отмечает, что президент примет участие в Параде Победы в Москве.

В Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, примут участие более девяти тысяч человек. Такие данные озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ. В 2024 году в России акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. URA.RU писало об акции и о том, как она пройдет в 2024 в РФ.

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 8 мая и Параде Победы 9 мая. Об этом заявил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев. «Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе, об одобрении проекта Протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами», — сообщил Азымбакиев, его слова передает АКИpress. Издание отмечает, что президент примет участие в Параде Победы в Москве. В Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, примут участие более девяти тысяч человек. Такие данные озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ. В 2024 году в России акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. URA.RU писало об акции и о том, как она пройдет в 2024 в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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