На Ямале определили лучших геймеров

На Ямале прошел первый сезон турнира по киберспорту

В Салехарде определили лучших киберспортсменов ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) в арт-резиденции «Полярис» очным турниром завершился первый этап турнира по киберспорту «Ямальская почва». Команды соревновались в играх Dota 2 и CS2, сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

«В этом году киберфестиваль ''Ямальская почва'' стал еще более масштабным и продолжительным. Мы разделили игровой этап на два сезона, по три месяца каждый. Первая серия состязаний собрала более 600 человек, которые сражались в двух дисциплинах: Dota 2 и CS2», — приводит слова председателя окружного отделения Федерации киберспорта Александра Собчука пресс-служба провайдера.

Финал турнира прошел в окружной столице 4 мая, общий призовой фонд первого сезона составил 700 тысяч рублей. Лучшими игроками по Dota 2 стали: первое место — команда Tanganryu (Салехард), второе место — команда Ulibashki (Уренгой). В игре CS 2 первое место заняла команда Sfera (Новый Уренгой), второе место — команда 666 (Новый Уренгой). Техническую поддержку турнира обеспечивал «Ростелеком».

Фестиваль продолжится соревнованиями второго этапа. В списке участников порядка 20 населенных пунктов округа, самые удаленные территории — Ханымей, Мужи, Красноселькуп, Тазовский, Яр-Сале.