На Ямале определили лучших геймеров

В Салехарде (ЯНАО) в арт-резиденции «Полярис» очным турниром завершился первый этап турнира по киберспорту «Ямальская почва». Команды соревновались в играх Dota 2 и CS2, сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «Ростелеком».
«В этом году киберфестиваль ''Ямальская почва'' стал еще более масштабным и продолжительным. Мы разделили игровой этап на два сезона, по три месяца каждый. Первая серия состязаний собрала более 600 человек, которые сражались в двух дисциплинах: Dota 2 и CS2», — приводит слова председателя окружного отделения Федерации киберспорта Александра Собчука пресс-служба провайдера.
Финал турнира прошел в окружной столице 4 мая, общий призовой фонд первого сезона составил 700 тысяч рублей. Лучшими игроками по Dota 2 стали: первое место — команда Tanganryu (Салехард), второе место — команда Ulibashki (Уренгой). В игре CS 2 первое место заняла команда Sfera (Новый Уренгой), второе место — команда 666 (Новый Уренгой). Техническую поддержку турнира обеспечивал «Ростелеком».
Фестиваль продолжится соревнованиями второго этапа. В списке участников порядка 20 населенных пунктов округа, самые удаленные территории — Ханымей, Мужи, Красноселькуп, Тазовский, Яр-Сале.
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В Салехарде (ЯНАО) в арт-резиденции «Полярис» очным турниром завершился первый этап турнира по киберспорту «Ямальская почва». Команды соревновались в играх Dota 2 и CS2, сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «Ростелеком». «В этом году киберфестиваль ''Ямальская почва'' стал еще более масштабным и продолжительным. Мы разделили игровой этап на два сезона, по три месяца каждый. Первая серия состязаний собрала более 600 человек, которые сражались в двух дисциплинах: Dota 2 и CS2», — приводит слова председателя окружного отделения Федерации киберспорта Александра Собчука пресс-служба провайдера. Финал турнира прошел в окружной столице 4 мая, общий призовой фонд первого сезона составил 700 тысяч рублей. Лучшими игроками по Dota 2 стали: первое место — команда Tanganryu (Салехард), второе место — команда Ulibashki (Уренгой). В игре CS 2 первое место заняла команда Sfera (Новый Уренгой), второе место — команда 666 (Новый Уренгой). Техническую поддержку турнира обеспечивал «Ростелеком». Фестиваль продолжится соревнованиями второго этапа. В списке участников порядка 20 населенных пунктов округа, самые удаленные территории — Ханымей, Мужи, Красноселькуп, Тазовский, Яр-Сале.