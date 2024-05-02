В ЯНАО киберспортсмены поборются за 700 тысяч рублей на турнире

В Салехарде (ЯНАО) 4 мая состоится киберспортивный фестиваль «Ямальская почва», на котором будут соревноваться в играх DOTA2 и CS2. Главный приз 700 тысяч рублей. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.
«Уважаемые жители города Салехард, дорогие жители городов Ямала, вашему вниманию мы представляем яркое событие с большим количеством положительных эмоций! 4 мая в 17:30 в Арт-резиденции „Полярис“ приглашаем всех на семейный фестиваль „Ямальская почва“», — написали организаторы в группе во «ВКонтакте». На нем пройдет финал самого крупного окружного турнира по Dota 2 и CS 2 за главный приз — 700 тысяч рублей.
Кроме того, жителей ждет косплей шоу с профессиональными артистами, лазерное шоу со световыми декорациями, арт-техно выставка, фэнтези-фудкорт с кофе и сладостями. Также пройдет викторина с призами и мини-турнир по FIFA 24 и MK 11.
Заявки на турнир принимались до 15 февраля. Сам фестиваль продлится полгода. Киберспортсмены от 14 до 18 лет будут бороться за звание победителя в двух многопользовательских онлайн-играх — Dota 2 и CS2. В списке участников порядка 20 населенных пунктов округа, самые удаленные территории — Ханымей, Мужи, Красноселькуп, Тазовский, Яр-Сале.
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В Салехарде (ЯНАО) 4 мая состоится киберспортивный фестиваль «Ямальская почва», на котором будут соревноваться в играх DOTA2 и CS2. Главный приз 700 тысяч рублей. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях. «Уважаемые жители города Салехард, дорогие жители городов Ямала, вашему вниманию мы представляем яркое событие с большим количеством положительных эмоций! 4 мая в 17:30 в Арт-резиденции „Полярис“ приглашаем всех на семейный фестиваль „Ямальская почва“», — написали организаторы в группе во «ВКонтакте». На нем пройдет финал самого крупного окружного турнира по Dota 2 и CS 2 за главный приз — 700 тысяч рублей. Кроме того, жителей ждет косплей шоу с профессиональными артистами, лазерное шоу со световыми декорациями, арт-техно выставка, фэнтези-фудкорт с кофе и сладостями. Также пройдет викторина с призами и мини-турнир по FIFA 24 и MK 11. Заявки на турнир принимались до 15 февраля. Сам фестиваль продлится полгода. Киберспортсмены от 14 до 18 лет будут бороться за звание победителя в двух многопользовательских онлайн-играх — Dota 2 и CS2. В списке участников порядка 20 населенных пунктов округа, самые удаленные территории — Ханымей, Мужи, Красноселькуп, Тазовский, Яр-Сале.