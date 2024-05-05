05 мая 2024

Сервис аренды электровелосипедов Whoosh временно ушел из Перми. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Whoosh велосипеды на улицах города. Пермь, тротуар, парковка, улица, электровелосипед, Whoosh, велосипеды, велошеринг
Электровелосипеды появятся на улицах города, когда придет тепло Фото:

В Перми из-за выпавшего снега утром 5 мая сервис аренды электровелосипедов Whoosh приостановил работу. Об этом сообщается в мобильном приложении компании.

«Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет как раньше», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Whoosh URA.RU подтвердили, что сейчас временно велосипеды недоступны для поездок. Это связано с ухудшением погодных условий. Как только погода наладится, сервис планирует возобновить работу.

Сервис проката электровелосипедов Whoosh работает в Перми с конца апреля 2024 года. Решение об открытии новой услуги компания приняла после того, как мэрия города запретила парковать электросамокаты практически во всем городе, а затем эвакуировала их. Whoosh посчитало действия властей незаконными и обратилось в прокуратуру. Но после появления на улицах электровелосипедов администрация города решила запретить их парковку.

Велосипеды исчезли с карты города в приложении
Велосипеды исчезли с карты города в приложении

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В Перми из-за выпавшего снега утром 5 мая сервис аренды электровелосипедов Whoosh приостановил работу. Об этом сообщается в мобильном приложении компании. «Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет как раньше», — сказано в сообщении. В пресс-службе Whoosh URA.RU подтвердили, что сейчас временно велосипеды недоступны для поездок. Это связано с ухудшением погодных условий. Как только погода наладится, сервис планирует возобновить работу. Сервис проката электровелосипедов Whoosh работает в Перми с конца апреля 2024 года. Решение об открытии новой услуги компания приняла после того, как мэрия города запретила парковать электросамокаты практически во всем городе, а затем эвакуировала их. Whoosh посчитало действия властей незаконными и обратилось в прокуратуру. Но после появления на улицах электровелосипедов администрация города решила запретить их парковку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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