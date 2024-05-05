Сервис аренды электровелосипедов Whoosh временно ушел из Перми. Скрин

06 мая 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Электровелосипеды появятся на улицах города, когда придет тепло Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми из-за выпавшего снега утром 5 мая сервис аренды электровелосипедов Whoosh приостановил работу. Об этом сообщается в мобильном приложении компании. «Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет как раньше», — сказано в сообщении. В пресс-службе Whoosh URA.RU подтвердили, что сейчас временно велосипеды недоступны для поездок. Это связано с ухудшением погодных условий. Как только погода наладится, сервис планирует возобновить работу. Сервис проката электровелосипедов Whoosh работает в Перми с конца апреля 2024 года. Решение об открытии новой услуги компания приняла после того, как мэрия города запретила парковать электросамокаты практически во всем городе, а затем эвакуировала их. Whoosh посчитало действия властей незаконными и обратилось в прокуратуру. Но после появления на улицах электровелосипедов администрация города решила запретить их парковку. Велосипеды исчезли с карты города в приложении Скриншот Виктория Самылова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми из-за выпавшего снега утром 5 мая сервис аренды электровелосипедов Whoosh приостановил работу. Об этом сообщается в мобильном приложении компании. «Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет как раньше», — сказано в сообщении. В пресс-службе Whoosh URA.RU подтвердили, что сейчас временно велосипеды недоступны для поездок. Это связано с ухудшением погодных условий. Как только погода наладится, сервис планирует возобновить работу. Сервис проката электровелосипедов Whoosh работает в Перми с конца апреля 2024 года. Решение об открытии новой услуги компания приняла после того, как мэрия города запретила парковать электросамокаты практически во всем городе, а затем эвакуировала их. Whoosh посчитало действия властей незаконными и обратилось в прокуратуру. Но после появления на улицах электровелосипедов администрация города решила запретить их парковку.