Фирму курганского экс-замгубернатора Пугина ликвидируют спустя полгода после создания

В Кургане ликвидируют компанию экс-замгубернатора Пугина

07 мая 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Сергей Пугин стал совладельцем компании после освобождения из колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Интехагро», совладельцем и генеральным директором которой является бывший первый замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, ликвидируется спустя полгода после создания. Об этом сообщается в отчете в сервисе СБИС. Фирма занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. «ООО „Интехагро“. Владельцы: Пугин Сергей Владимирович (20%) и Паклин Александр Владимирович (80%). Дата создания: 26.10.2023. С 22 января 2024 года находится в процессе ликвидации», — указано в отчете. В открытых источниках указано, что причинами исключения компании из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) могут быть отсутствие отчетности и операций по банковским счетам, неустранение отметки о недостоверности сведений, а также отсутствие у организации средств на ее ликвидацию. Решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ выносит ФНС. Корреспондент URA.RU направил запрос гендиректору «Интехагро» Сергею Пугину, чтобы выяснить причины ликвидации фирмы. Ответ ожидается. Бывший курганский замгубернатора Сергей Пугин, осужденный за коррупцию, досрочно вышел на свободу в мае 2023 года. Он отбывал срок в колонии за превышение должностных полномочий при подписании госконтрактов. Свою виновность бывший чиновник отрицает и пытается отменить приговор за коррупцию. В своем сроке Пугин обвинял курганские власти, которые по его словам, имели заинтересованность в этом. Под стражей экс-замглавы находился с апреля 2020 года. Инсайдеры URA.RU сообщали, что после освобождения Пугин устроился работать в фирму по продаже спецтехники и оборудования. До ухода из правительства с должности первого замглавы региона Пугин курировал деятельность агропромышленного комплекса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Интехагро», совладельцем и генеральным директором которой является бывший первый замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, ликвидируется спустя полгода после создания. Об этом сообщается в отчете в сервисе СБИС. Фирма занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. «ООО „Интехагро“. Владельцы: Пугин Сергей Владимирович (20%) и Паклин Александр Владимирович (80%). Дата создания: 26.10.2023. С 22 января 2024 года находится в процессе ликвидации», — указано в отчете. В открытых источниках указано, что причинами исключения компании из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) могут быть отсутствие отчетности и операций по банковским счетам, неустранение отметки о недостоверности сведений, а также отсутствие у организации средств на ее ликвидацию. Решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ выносит ФНС. Корреспондент URA.RU направил запрос гендиректору «Интехагро» Сергею Пугину, чтобы выяснить причины ликвидации фирмы. Ответ ожидается. Бывший курганский замгубернатора Сергей Пугин, осужденный за коррупцию, досрочно вышел на свободу в мае 2023 года. Он отбывал срок в колонии за превышение должностных полномочий при подписании госконтрактов. Свою виновность бывший чиновник отрицает и пытается отменить приговор за коррупцию. В своем сроке Пугин обвинял курганские власти, которые по его словам, имели заинтересованность в этом. Под стражей экс-замглавы находился с апреля 2020 года. Инсайдеры URA.RU сообщали, что после освобождения Пугин устроился работать в фирму по продаже спецтехники и оборудования. До ухода из правительства с должности первого замглавы региона Пугин курировал деятельность агропромышленного комплекса.