В России иноагенты не смогут участвовать в выборах и занимать госдолжности

06 мая 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Принятый 6 мая закон разработали в правительстве и дополнили новыми поправками в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иностранные агенты не смогут участвовать в выборах всех уровней в России, а те, кто стал иноагентами после избрания — обязаны избавиться от этого статуса в течение 180 дней, если хотят продолжить работу в органах власти. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя принятый закон, проект которого направил в парламент глава правительства Михаил Мишустин. Электоральный юрист Антон Тимченко разъяснил URA.RU, как принятый шестого мая закон изменит процедуры российских выборов. Новость по теме Госдума приняла закон о запрете иноагентам участвовать в выборах в России «Либо вы будьте гражданами своей страны, в интересах своей страны работайте, либо не можете представлять жителей в органах власти. А тот, кто уже признан — в этом смысл закона — иностранным агентом, он не может участвовать в выборах», — заявил Володин в ходе обсуждения правительственного законопроекта. Его слова передает пресс-служба Госдумы. «Сердцевина» принятого закона фактически завершает историю отношений иностранных агентов с избирательным процессом, вносятся и другие важные поправки, на которые всем следует обратить внимание, пояснил электоральный юрист, управляющий партнер бюро «T&М» Антон Тимченко. Он отметил, что противодействие иностранному влиянию на политический курс страны — вполне естественная задача для любого суверенного государства. «Если рассуждать глобально, особые ограничения для лиц, замещающих публичные должности, вполне логичны. При этом очевидно, что в условиях глобального противостояния, фильтры, отсекающие любую реальную или предполагаемую связь с другими государствами, будут в дальнейшем только ужесточаться», — разъяснил Тимченко. Статья по теме Международных экспертов удивили российские выборы. Видео Что нужно знать иноагентам Юрист пояснил, что кандидат на выборную должность к моменту представления документов в избирком должен прекратить статус иностранного агента. «При этом зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Также иноагенты и причастные к экстремистским/террористическим организациям не могут быть уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений, являться членами избирательных комиссий и наблюдать за ходом голосования», — пояснил Тимченко. Как быть тем, кто уже избран Закон предполагает, что по истечении 180 дней после вступления в силу гражданин обязан прекратить статус иноагента, уточнил собеседник агентства, то есть обратиться с соответствующим иском в суд. «Приобретение статуса иностранного агента — основание для досрочного прекращения полномочий депутатов всех уровней, сенаторов и главы региона, также для удаления главы муниципального образования в отставку. Да и вообще иностранный агент не может замещать выборные должности», — заключил Тимченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранные агенты не смогут участвовать в выборах всех уровней в России, а те, кто стал иноагентами после избрания — обязаны избавиться от этого статуса в течение 180 дней, если хотят продолжить работу в органах власти. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя принятый закон, проект которого направил в парламент глава правительства Михаил Мишустин. Электоральный юрист Антон Тимченко разъяснил URA.RU, как принятый шестого мая закон изменит процедуры российских выборов. «Либо вы будьте гражданами своей страны, в интересах своей страны работайте, либо не можете представлять жителей в органах власти. А тот, кто уже признан — в этом смысл закона — иностранным агентом, он не может участвовать в выборах», — заявил Володин в ходе обсуждения правительственного законопроекта. Его слова передает пресс-служба Госдумы. «Сердцевина» принятого закона фактически завершает историю отношений иностранных агентов с избирательным процессом, вносятся и другие важные поправки, на которые всем следует обратить внимание, пояснил электоральный юрист, управляющий партнер бюро «T&М» Антон Тимченко. Он отметил, что противодействие иностранному влиянию на политический курс страны — вполне естественная задача для любого суверенного государства. Юрист пояснил, что кандидат на выборную должность к моменту представления документов в избирком должен прекратить статус иностранного агента. «При этом зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Также иноагенты и причастные к экстремистским/террористическим организациям не могут быть уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений, являться членами избирательных комиссий и наблюдать за ходом голосования», — пояснил Тимченко. Закон предполагает, что по истечении 180 дней после вступления в силу гражданин обязан прекратить статус иноагента, уточнил собеседник агентства, то есть обратиться с соответствующим иском в суд. «Приобретение статуса иностранного агента — основание для досрочного прекращения полномочий депутатов всех уровней, сенаторов и главы региона, также для удаления главы муниципального образования в отставку. Да и вообще иностранный агент не может замещать выборные должности», — заключил Тимченко.