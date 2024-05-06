ЕС допустил новый удар по Крымскому мосту

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Украина может нанести удар по Крымскому мосту в контексте самозащиты, заявил Стано Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз рассматривает возможность удара по Крымскому мосту со стороны Украины в контексте права страны на самозащиту. Об этом сообщил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано.

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«Для нас ясно, что Украина воюет за свое выживание и Украина и имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту», — передает ТАСС слова Стано с брифинга в Брюсселе. Таким образом он ответил на вопрос об отношении Евросоюза к киевским планам по нанесению удара по Крымскому мосту.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев при западной поддержке готовит удар по Крымскому мосту. Она предупредила, что Россия в таком случае может нанести ответный удар, любые агрессивные действия в сторону Крыма обернутся провалом.

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Евросоюз рассматривает возможность удара по Крымскому мосту со стороны Украины в контексте права страны на самозащиту. Об этом сообщил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано. «Для нас ясно, что Украина воюет за свое выживание и Украина и имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту», — передает ТАСС слова Стано с брифинга в Брюсселе. Таким образом он ответил на вопрос об отношении Евросоюза к киевским планам по нанесению удара по Крымскому мосту. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев при западной поддержке готовит удар по Крымскому мосту. Она предупредила, что Россия в таком случае может нанести ответный удар, любые агрессивные действия в сторону Крыма обернутся провалом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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