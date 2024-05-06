ЕС допустил новый удар по Крымскому мосту

06 мая 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Украина может нанести удар по Крымскому мосту в контексте самозащиты, заявил Стано Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз рассматривает возможность удара по Крымскому мосту со стороны Украины в контексте права страны на самозащиту. Об этом сообщил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано. Новость по теме Любая атака на Крымский мост обернется возмездием: основные заявления Захаровой «Для нас ясно, что Украина воюет за свое выживание и Украина и имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту», — передает ТАСС слова Стано с брифинга в Брюсселе. Таким образом он ответил на вопрос об отношении Евросоюза к киевским планам по нанесению удара по Крымскому мосту. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев при западной поддержке готовит удар по Крымскому мосту. Она предупредила, что Россия в таком случае может нанести ответный удар, любые агрессивные действия в сторону Крыма обернутся провалом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз рассматривает возможность удара по Крымскому мосту со стороны Украины в контексте права страны на самозащиту. Об этом сообщил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано. «Для нас ясно, что Украина воюет за свое выживание и Украина и имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту», — передает ТАСС слова Стано с брифинга в Брюсселе. Таким образом он ответил на вопрос об отношении Евросоюза к киевским планам по нанесению удара по Крымскому мосту. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев при западной поддержке готовит удар по Крымскому мосту. Она предупредила, что Россия в таком случае может нанести ответный удар, любые агрессивные действия в сторону Крыма обернутся провалом.