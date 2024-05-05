Тюменские силовики не пустили в регион иностранцев, поддерживающих террористов

06 мая 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Силовики задержали жителей Таджикистана, пытавшихся попасть на территорию Тюменской области Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменские силовики пресекли въезд в регион группы граждан Таджикистана, поддерживавших террористов. Иностранцы смотрели соответствующий контент и делились им в социальных сетях. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к силовым ведомствам региона. Тюменские силовики пресекли въезд в регион группы мигрантов-извращенцев «Группа из нескольких жителей Таджикистана пыталась попасть в Тюменскую область. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что они активно поддерживали соотечественников-террористов, смотрели и пересылали соответствующий контент», — сообщают собеседники агентства. Ранее в Тюменскую область не впустили группу из 10 жителей Таджикистана. По данным URA.RU, они оказались любителями посмотреть порнографию с участием детей и животных. Среди них также были русофобы и последователи АУЕ (движение признано экстремистским. Запрещено на территории РФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские силовики пресекли въезд в регион группы граждан Таджикистана, поддерживавших террористов. Иностранцы смотрели соответствующий контент и делились им в социальных сетях. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к силовым ведомствам региона. «Группа из нескольких жителей Таджикистана пыталась попасть в Тюменскую область. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что они активно поддерживали соотечественников-террористов, смотрели и пересылали соответствующий контент», — сообщают собеседники агентства. Ранее в Тюменскую область не впустили группу из 10 жителей Таджикистана. По данным URA.RU, они оказались любителями посмотреть порнографию с участием детей и животных. Среди них также были русофобы и последователи АУЕ (движение признано экстремистским. Запрещено на территории РФ).