Тюменские силовики не пустили в регион иностранцев, поддерживающих террористов

Тюменские силовики пресекли въезд в регион группы граждан Таджикистана, поддерживавших террористов. Иностранцы смотрели соответствующий контент и делились им в социальных сетях. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к силовым ведомствам региона.
«Группа из нескольких жителей Таджикистана пыталась попасть в Тюменскую область. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что они активно поддерживали соотечественников-террористов, смотрели и пересылали соответствующий контент», — сообщают собеседники агентства.
Ранее в Тюменскую область не впустили группу из 10 жителей Таджикистана. По данным URA.RU, они оказались любителями посмотреть порнографию с участием детей и животных. Среди них также были русофобы и последователи АУЕ (движение признано экстремистским. Запрещено на территории РФ).
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Тюменские силовики пресекли въезд в регион группы граждан Таджикистана, поддерживавших террористов. Иностранцы смотрели соответствующий контент и делились им в социальных сетях. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к силовым ведомствам региона. «Группа из нескольких жителей Таджикистана пыталась попасть в Тюменскую область. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что они активно поддерживали соотечественников-террористов, смотрели и пересылали соответствующий контент», — сообщают собеседники агентства. Ранее в Тюменскую область не впустили группу из 10 жителей Таджикистана. По данным URA.RU, они оказались любителями посмотреть порнографию с участием детей и животных. Среди них также были русофобы и последователи АУЕ (движение признано экстремистским. Запрещено на территории РФ).