05 мая 2024

Тюменские силовики не пустили в регион иностранцев, поддерживающих террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали жителей Таджикистана, пытавшихся попасть на территорию Тюменской области Фото:

Тюменские силовики пресекли въезд в регион группы граждан Таджикистана, поддерживавших террористов. Иностранцы смотрели соответствующий контент и делились им в социальных сетях. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к силовым ведомствам региона.

Тюменские силовики пресекли въезд в регион группы мигрантов-извращенцев

«Группа из нескольких жителей Таджикистана пыталась попасть в Тюменскую область. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что они активно поддерживали соотечественников-террористов, смотрели и пересылали соответствующий контент», — сообщают собеседники агентства.

Ранее в Тюменскую область не впустили группу из 10 жителей Таджикистана. По данным URA.RU, они оказались любителями посмотреть порнографию с участием детей и животных. Среди них также были русофобы и последователи АУЕ (движение признано экстремистским. Запрещено на территории РФ).

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Тюменские силовики пресекли въезд в регион группы граждан Таджикистана, поддерживавших террористов. Иностранцы смотрели соответствующий контент и делились им в социальных сетях. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к силовым ведомствам региона. «Группа из нескольких жителей Таджикистана пыталась попасть в Тюменскую область. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что они активно поддерживали соотечественников-террористов, смотрели и пересылали соответствующий контент», — сообщают собеседники агентства. Ранее в Тюменскую область не впустили группу из 10 жителей Таджикистана. По данным URA.RU, они оказались любителями посмотреть порнографию с участием детей и животных. Среди них также были русофобы и последователи АУЕ (движение признано экстремистским. Запрещено на территории РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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