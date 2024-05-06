Экс-министр ДНР Пинчук: на Украине находится 8 крупных колл-центров для вербовки

07 мая 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Российские спецслужбы находятся в особом контртеррористическом режиме, заявил Андрей Пинчук Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории Украины расположены восемь крупных колл-центров, с помощью которых ведется вербовка людей и готовятся диверсионные атаки на территории России. Об этом в беседе с URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук Андрей Пинчук. «Украина имеет восемь крупных колл-центров, которые разбросаны по всем регионам — от Киева до Сум и Днепропетровска. В них сидят профессиональные психологи с методичками, направленными на вербовку в телефонном режиме, занимающимися холодными или целевыми обзвонами. Это уже не говоря об отдельной вербовочной работе через родственников или через имеющийся компромат. Вербовщики активизируются ровно на столько, на сколько способны. Сейчас они работают на максимуме. Посменно загружаются сотни операторов, которые садятся на телефон и начинают долбить звонками», — сообщил Андрей Пинчук. Новость по теме Где отменили парад на 9 Мая Экс-министр государственной безопасности ДНР отметил, что российские спецслужбы готовятся к возможным террористическим актам, которые могут обостриться из-за праздника Дня Победы. «У нас противник всю свою террористическую деятельность организует по нескольким отдельным, логичным со своей точки зрения, обоснованиям. Первое — нанесение реального ущерба. Это взрывы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), удары по электроподстанциям и прочее. Второе — не нанести ущерб, а дестабилизировать общественную жизнь, напугать людей и подорвать авторитет власти. Этим телефонные террористы занимаются, когда под видом различных служб провоцируют людей поджигать военкоматы, избирательные участки и так далее. Соответственно, так как у них уже получалось, допустим, провоцировать с помощью звонков по телефону террористические акции, то, конечно же, такие же попытки будут и сейчас (перед 9 Мая). Я уверен, что наши спецслужбы это осознают и принимают укрепительные меры. Сейчас весь личный состав спецслужб и правоохранительных органов находится в особом режиме именно потому, что есть это понимание. Также мы видим, что отменяются или переносятся какие-то массовые мероприятия», — рассказал Пинчук. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в разговоре с URA.RU озвучил меры, которые необходимо сейчас принимать для предотвращения террористических актов. «Существует комплекс мер, отработанный годами российскими правоохранителями. И если строго выполнять все инструкции и распоряжение по антитеррористической защищенности объектов, то можно с большой долей вероятности сказать, что преступные планы Киева будут сорваны. Прежде всего, это бдительность гражданского населения, это отработка жилого сектора сотрудниками правоохранительных органов. Это внимательное отношение госорганов власти к объектам особой важности, оборонно-промышленного комплекса, организация дополнительных нарядов с сотрудниками правоохранительных органов рядом с образовательными, медицинскими учреждениями, районными администрациями», — заявил он. По данным ФСБ, в Тамбове 6 мая задержали гражданина России, который по заданию украинских спецслужб готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Ранее была арестована жительница ЛНР по подозрению в шпионаже в пользу Киева. По информации оперативников, она передавала координаты для нанесения удара по городу Антрациту. ФСБ РФ ликвидировала агента Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчина являлся гражданином России. Разыскивался он в рамках уголовного дела в связи с приготовлениями к диверсиям и незаконном обороте взрывных устройств. В Приморском крае был задержан мужчина, подозреваемый в тайном общении с националистами. Он предлагал им свою помощь в действиях против безопасности РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Украины расположены восемь крупных колл-центров, с помощью которых ведется вербовка людей и готовятся диверсионные атаки на территории России. Об этом в беседе с URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук Андрей Пинчук. «Украина имеет восемь крупных колл-центров, которые разбросаны по всем регионам — от Киева до Сум и Днепропетровска. В них сидят профессиональные психологи с методичками, направленными на вербовку в телефонном режиме, занимающимися холодными или целевыми обзвонами. Это уже не говоря об отдельной вербовочной работе через родственников или через имеющийся компромат. Вербовщики активизируются ровно на столько, на сколько способны. Сейчас они работают на максимуме. Посменно загружаются сотни операторов, которые садятся на телефон и начинают долбить звонками», — сообщил Андрей Пинчук. Экс-министр государственной безопасности ДНР отметил, что российские спецслужбы готовятся к возможным террористическим актам, которые могут обостриться из-за праздника Дня Победы. «У нас противник всю свою террористическую деятельность организует по нескольким отдельным, логичным со своей точки зрения, обоснованиям. Первое — нанесение реального ущерба. Это взрывы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), удары по электроподстанциям и прочее. Второе — не нанести ущерб, а дестабилизировать общественную жизнь, напугать людей и подорвать авторитет власти. Этим телефонные террористы занимаются, когда под видом различных служб провоцируют людей поджигать военкоматы, избирательные участки и так далее. Соответственно, так как у них уже получалось, допустим, провоцировать с помощью звонков по телефону террористические акции, то, конечно же, такие же попытки будут и сейчас (перед 9 Мая). Я уверен, что наши спецслужбы это осознают и принимают укрепительные меры. Сейчас весь личный состав спецслужб и правоохранительных органов находится в особом режиме именно потому, что есть это понимание. Также мы видим, что отменяются или переносятся какие-то массовые мероприятия», — рассказал Пинчук. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в разговоре с URA.RU озвучил меры, которые необходимо сейчас принимать для предотвращения террористических актов. «Существует комплекс мер, отработанный годами российскими правоохранителями. И если строго выполнять все инструкции и распоряжение по антитеррористической защищенности объектов, то можно с большой долей вероятности сказать, что преступные планы Киева будут сорваны. Прежде всего, это бдительность гражданского населения, это отработка жилого сектора сотрудниками правоохранительных органов. Это внимательное отношение госорганов власти к объектам особой важности, оборонно-промышленного комплекса, организация дополнительных нарядов с сотрудниками правоохранительных органов рядом с образовательными, медицинскими учреждениями, районными администрациями», — заявил он. По данным ФСБ, в Тамбове 6 мая задержали гражданина России, который по заданию украинских спецслужб готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Ранее была арестована жительница ЛНР по подозрению в шпионаже в пользу Киева. По информации оперативников, она передавала координаты для нанесения удара по городу Антрациту. ФСБ РФ ликвидировала агента Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчина являлся гражданином России. Разыскивался он в рамках уголовного дела в связи с приготовлениями к диверсиям и незаконном обороте взрывных устройств. В Приморском крае был задержан мужчина, подозреваемый в тайном общении с националистами. Он предлагал им свою помощь в действиях против безопасности РФ.