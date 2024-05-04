Зеленский рискует стать военной целью: последствия объявления в розыск МВД

Военный аналитик Иванников: Зеленский рискует стать законной целью ВС РФ

04 мая 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский объявлен в розыск российским МВД 4 мая Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск российским МВД. Список разыскиваемых также пополнили украинский экс-президент Петр Порошенко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк и бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль. Зачем это было сделано и что за этим последует, объяснили военные аналитики в беседе с URA.RU. Почему Зеленского и Порошенко объявили в розыск «Это военные преступники, которых ждет строгое наказание по совокупности содеянных преступлений. Я не исключаю, что Порошенко уже сейчас может превратиться в законную военную цель. А Зеленского после 20 мая, когда закончатся его президентские полномочия, может ожидать судьба Джохара Дудаева (чеченский политик, ликвидирован в 1996 году — прим. URA.RU). Ведь те преступления, которые совершены Зеленским и Порошенко, не имеют срока давности. Если российское министерство обороны примет решение уничтожить их, то будет совершенно право», — объяснил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее уже высказывался насчет «устранения» украинского президента, когда два украинских БПЛА напали на Кремль в 2023 году. По его словам, нахождение в живых Зеленского совсем не обязательно для будущего подписания капитуляции Украины. При этом политолог Генри Сардарян отмечал, что страна превратится в хаос, если украинского президента ликвидируют. Однако, по его мнению, устранять Зеленского будет сам Запад, после чего обвинит в его смерти Россию. Однако военный аналитик и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не нашел в объявлении в розыск президента Украины возможностей для его ликвидации. Он отметил, что объявление в розыск украинской верхушки — чисто политическое действие, так называемый месседж. Возможны ли переговоры России и Украины сейчас Новость по теме Порошенко обрадовался объявлению его в розыск Переговоры между Россией и Украиной могут состояться после ликвидации Зеленского, считает подполковник запаса МВД Иванников. «После ликвидации Зеленского потенциальные переговоры вполне могут состояться, так как любые боевые действия заканчиваются переговорами и миром. <…> решение объявить в розыск преступников Зеленского и Порошенко лишь свидетельствуют о мирных намерениях руководства РФ по обеспечению безопасности граждан РФ и Украины. Необходимо избавить общество от злодеев, чтобы восстановился мир». Но, по словам Коротченко, мирные переговоры между РФ и Украиной теперь невозможны. «Это констатация того, что есть понимание в российских политических элитах, что никаких мирных переговоров с Киевом не будет. Это невозможно, Запад не даст этого сделать. Украина на это не пойдет <…> Вероятность этих переговоров нулевая», — заявил он. Будет ли ответ со стороны Украины Украина не сможет ответить ничем кроме юмора, считает Иванников. «Украина обязательно ответит в виде юмора, либо шутки. Ни на что другое режим клоуна Зеленского не способен. Ведь все его артистические способности направлены на решение внешнеполитических задач, что в международной практике неприемлемо. Зеленский не может противопоставить ничего иного кроме как попытаться высмеять решение российского МВД», — рассказал подполковник запаса. Коротченко же отметил, что Украина может вовсе ничего не ответить, так как объявление политика в розыск — политический жест. «Что может ответить Украина? Какова практическая цена объявления Зеленского в розыск? Никто его разыскивать не будет, никто его задерживать не будет за рубежом. Это чисто политический месседж <…> Как ездил Зеленский заграницу с визитами на Запад, так и будет ездить», — отметил он. Объявление в розыск Зеленского — серьезный сигнал Западу Иванников добавил, что объявление Зеленского в розыск — серьезный сигнал Западу. По его мнению, многие политики, ненавидящие Россию, после этого задумаются о конструктивных переговорах и решении конфликта мирным путем. Однако, по мнению Коротченко, Запад в вопросе Украины воспринимает только реальное положение на поле боя. «Единственный сигнал западу — наступление РФ в зоне СВО. Запад не воспринимает никаких сигналов. Красные линии стерты. Единственное, что учитывает Запад в отношениях вокруг Украины, это реальное положение на поле боя, возможности РФ давить и двигаться вперед. Все остальное никто во внимание не принимает. Таковы реалии сегодняшнего дня», — подытожил Коротченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск российским МВД. Список разыскиваемых также пополнили украинский экс-президент Петр Порошенко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк и бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль. Зачем это было сделано и что за этим последует, объяснили военные аналитики в беседе с URA.RU. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее уже высказывался насчет «устранения» украинского президента, когда два украинских БПЛА напали на Кремль в 2023 году. По его словам, нахождение в живых Зеленского совсем не обязательно для будущего подписания капитуляции Украины. При этом политолог Генри Сардарян отмечал, что страна превратится в хаос, если украинского президента ликвидируют. Однако, по его мнению, устранять Зеленского будет сам Запад, после чего обвинит в его смерти Россию. Однако военный аналитик и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не нашел в объявлении в розыск президента Украины возможностей для его ликвидации. Он отметил, что объявление в розыск украинской верхушки — чисто политическое действие, так называемый месседж. Переговоры между Россией и Украиной могут состояться после ликвидации Зеленского, считает подполковник запаса МВД Иванников. «После ликвидации Зеленского потенциальные переговоры вполне могут состояться, так как любые боевые действия заканчиваются переговорами и миром. <…> решение объявить в розыск преступников Зеленского и Порошенко лишь свидетельствуют о мирных намерениях руководства РФ по обеспечению безопасности граждан РФ и Украины. Необходимо избавить общество от злодеев, чтобы восстановился мир». Но, по словам Коротченко, мирные переговоры между РФ и Украиной теперь невозможны. «Это констатация того, что есть понимание в российских политических элитах, что никаких мирных переговоров с Киевом не будет. Это невозможно, Запад не даст этого сделать. Украина на это не пойдет <…> Вероятность этих переговоров нулевая», — заявил он. Украина не сможет ответить ничем кроме юмора, считает Иванников. «Украина обязательно ответит в виде юмора, либо шутки. Ни на что другое режим клоуна Зеленского не способен. Ведь все его артистические способности направлены на решение внешнеполитических задач, что в международной практике неприемлемо. Зеленский не может противопоставить ничего иного кроме как попытаться высмеять решение российского МВД», — рассказал подполковник запаса. Иванников добавил, что объявление Зеленского в розыск — серьезный сигнал Западу. По его мнению, многие политики, ненавидящие Россию, после этого задумаются о конструктивных переговорах и решении конфликта мирным путем. Однако, по мнению Коротченко, Запад в вопросе Украины воспринимает только реальное положение на поле боя. «Единственный сигнал западу — наступление РФ в зоне СВО. Запад не воспринимает никаких сигналов. Красные линии стерты. Единственное, что учитывает Запад в отношениях вокруг Украины, это реальное положение на поле боя, возможности РФ давить и двигаться вперед. Все остальное никто во внимание не принимает. Таковы реалии сегодняшнего дня», — подытожил Коротченко.