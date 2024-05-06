Франция оправдалась после сообщений об отправке наемников на Украину

МИД Франции: Париж не отправлял солдат Иностранного легиона на Украину
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Франция не отправляла своих военных на Украину, заявили в МИД страны Фото:
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Франция не отправляла военных Иностранного легиона на Украину. Об этом заявили в МИД страны.

«Нет, Франция не отправляла солдат на Украину», — сказано в заявлении. Оно опубликовано в соцсети X МИД Франции.

Ранее в Кремле заявили, что необходимо проверить, есть ли на Украине войска Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эта тема находится под пристальным вниманием.

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До этого экс-помощника замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что в Славянске находятся французские войска. Сам глава Франции Эммануэль Макрон говорил об идее укрепить фронт Украины своими военными. По его словам, это может произойти после того, как в украинской армии начнутся большие проблемы из-за продвижения ВС РФ, передает телеканал 360.

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Франция не отправляла военных Иностранного легиона на Украину. Об этом заявили в МИД страны. «Нет, Франция не отправляла солдат на Украину», — сказано в заявлении. Оно опубликовано в соцсети X МИД Франции. Ранее в Кремле заявили, что необходимо проверить, есть ли на Украине войска Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эта тема находится под пристальным вниманием. До этого экс-помощника замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что в Славянске находятся французские войска. Сам глава Франции Эммануэль Макрон говорил об идее укрепить фронт Украины своими военными. По его словам, это может произойти после того, как в украинской армии начнутся большие проблемы из-за продвижения ВС РФ, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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