Франция оправдалась после сообщений об отправке наемников на Украину

Франция не отправляла военных Иностранного легиона на Украину. Об этом заявили в МИД страны.
«Нет, Франция не отправляла солдат на Украину», — сказано в заявлении. Оно опубликовано в соцсети X МИД Франции.
Ранее в Кремле заявили, что необходимо проверить, есть ли на Украине войска Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эта тема находится под пристальным вниманием.
До этого экс-помощника замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что в Славянске находятся французские войска. Сам глава Франции Эммануэль Макрон говорил об идее укрепить фронт Украины своими военными. По его словам, это может произойти после того, как в украинской армии начнутся большие проблемы из-за продвижения ВС РФ, передает
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