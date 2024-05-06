Франция оправдалась после сообщений об отправке наемников на Украину

МИД Франции: Париж не отправлял солдат Иностранного легиона на Украину

06 мая 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Франция не отправляла своих военных на Украину, заявили в МИД страны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция не отправляла военных Иностранного легиона на Украину. Об этом заявили в МИД страны. «Нет, Франция не отправляла солдат на Украину», — сказано в заявлении. Оно опубликовано в соцсети X МИД Франции. Ранее в Кремле заявили, что необходимо проверить, есть ли на Украине войска Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эта тема находится под пристальным вниманием. Новость по теме Полковник запаса Кошкин: французские войска заменят поваров ВСУ в тылу До этого экс-помощника замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что в Славянске находятся французские войска. Сам глава Франции Эммануэль Макрон говорил об идее укрепить фронт Украины своими военными. По его словам, это может произойти после того, как в украинской армии начнутся большие проблемы из-за продвижения ВС РФ, передает телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция не отправляла военных Иностранного легиона на Украину. Об этом заявили в МИД страны. «Нет, Франция не отправляла солдат на Украину», — сказано в заявлении. Оно опубликовано в соцсети X МИД Франции. Ранее в Кремле заявили, что необходимо проверить, есть ли на Украине войска Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эта тема находится под пристальным вниманием. До этого экс-помощника замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что в Славянске находятся французские войска. Сам глава Франции Эммануэль Макрон говорил об идее укрепить фронт Украины своими военными. По его словам, это может произойти после того, как в украинской армии начнутся большие проблемы из-за продвижения ВС РФ, передает телеканал 360.