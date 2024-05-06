Макрон высказался о войне с Россией

Макрон заявил, что не хочет смены режима в России
Франция не ведет войну против России и не стремится к смене режима в Москве. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом. И у нас нет стремления к смене режима в Москве», — заявил Макрон. Трансляция велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Ранее Макрон заявил, что готов отправить свои войска на Украину, если Киев об этом попросит. В Кремле назвали подобные сообщения важными и опасными.
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