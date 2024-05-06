Макрон высказался о войне с Россией

Макрон: Франция не ведет войну с Россией

06 мая 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

Макрон заявил, что не хочет смены режима в России Фото: Официальный сайт Европарламента Франция не ведет войну против России и не стремится к смене режима в Москве. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом. И у нас нет стремления к смене режима в Москве», — заявил Макрон. Трансляция велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Ранее Макрон заявил, что готов отправить свои войска на Украину, если Киев об этом попросит. В Кремле назвали подобные сообщения важными и опасными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция не ведет войну против России и не стремится к смене режима в Москве. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом. И у нас нет стремления к смене режима в Москве», — заявил Макрон. Трансляция велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Ранее Макрон заявил, что готов отправить свои войска на Украину, если Киев об этом попросит. В Кремле назвали подобные сообщения важными и опасными.