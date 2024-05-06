Макрон высказался о войне с Россией

Макрон: Франция не ведет войну с Россией
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон заявил, что не хочет смены режима в России Фото:

Франция не ведет войну против России и не стремится к смене режима в Москве. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом. И у нас нет стремления к смене режима в Москве», — заявил Макрон. Трансляция велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Ранее Макрон заявил, что готов отправить свои войска на Украину, если Киев об этом попросит. В Кремле назвали подобные сообщения важными и опасными.

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Франция не ведет войну против России и не стремится к смене режима в Москве. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом. И у нас нет стремления к смене режима в Москве», — заявил Макрон. Трансляция велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Ранее Макрон заявил, что готов отправить свои войска на Украину, если Киев об этом попросит. В Кремле назвали подобные сообщения важными и опасными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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