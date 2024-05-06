06 мая 2024

Десятки екатеринбуржцев пришли на генрепетицию Парада, 9 мая их не пустят. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, построение, военные, екатеринбург , репетиция парада, город трудовой доблести
В центре Екатеринбурга проехала военная техника Фото:

В Екатеринбурге утром 7 мая началась генеральная репетиция парада Победы. Посмотреть на военнослужащих и технику пришли десятки горожан, передает корреспондент URA.RU. Вживую запечатлеть парад Победы 9 мая екатеринбуржцы не смогут, так как места будут подготовлены только для ветеранов, представителей истеблишмента и их близких.

На проспект вышли военнослужащие с оркестром, в состав которого входит порядка 150 человек. Командующий парадом объехал войска перед началом репетиции. Также по площади 1905 года проехали военные машины и танки. На трибунах собрались горожане, наблюдающие за финальной подготовкой к 9 Мая.

На время репетиции перекрыли движение до 12:00 по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. В городе с 07:00 начали собираться огромные пробки, из-за которых взлетели цены на такси, а люди массово опаздывают на работу.

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В Екатеринбурге утром 7 мая началась генеральная репетиция парада Победы. Посмотреть на военнослужащих и технику пришли десятки горожан, передает корреспондент URA.RU. Вживую запечатлеть парад Победы 9 мая екатеринбуржцы не смогут, так как места будут подготовлены только для ветеранов, представителей истеблишмента и их близких. На проспект вышли военнослужащие с оркестром, в состав которого входит порядка 150 человек. Командующий парадом объехал войска перед началом репетиции. Также по площади 1905 года проехали военные машины и танки. На трибунах собрались горожане, наблюдающие за финальной подготовкой к 9 Мая. На время репетиции перекрыли движение до 12:00 по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. В городе с 07:00 начали собираться огромные пробки, из-за которых взлетели цены на такси, а люди массово опаздывают на работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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