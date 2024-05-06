Дело о хищении сотен миллионов в горбольнице ЯНАО повторно рассмотрит суд

07 мая 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

В суде Лабытнанги заново рассмотрят дело о хищении 314 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Уголовное дело о хищении 314 миллионов рублей в горбольнице Лабытнанги (ЯНАО) будет рассматриваться судом заново. Это следует из карточки рассмотрения апелляционной жалобы, рассмотренной окружным судом. «Суд ЯНАО постановил отменить определение суда Лабытнанги о возврате уголовного дела в прокуратуру. Основанием в отношении всех четырех фигурантов дела являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона», — следует из информации, опубликованной в карточке дела на сайте окружного суда. Речь идет о рассмотрении уголовного дела в отношении главного бухгалтера городской больницы в Лабытнанги и трех ее подчиненных, которые, по версии следствия, на протяжении пяти лет (с 2016 по 2021 годы) подделывали финансовую отчетность. В результате они «путем внесения в бухгалтерские документы заведомо ложных сведений о размере начисленной заработной платы и иных выплат сотрудникам медицинского учреждения похитили денежные средства в размере 314 миллионов рублей». Следователи СУ УМВД передали дело в суд в ноябре 2023 года, обвинительное заключение было поддержано ямальской прокуратурой. Но, как сообщили корреспонденту агентства источники, судья Андрей Карплюк решил, что в ходе расследования допущены процессуальные нарушения, а подсудимые и их защита недостаточно ознакомлены с материалами дела, после чего его вернули в прокуратуру. Дело пробыло в суде три месяца, но кроме назначения предварительного заседания, которое не состоялось по причине неявки одного из подсудимых, никаких подвижек не произошло. Прокуратура ЯНАО оспорила решение в апелляционной инстанции. Дело будет возвращено для рассмотрения в горсуд Лабытнанги, при этом судья останется прежним. Ранее URA.RU сообщало, что Карплюк имел дисциплинарные взыскания, из-за которых ему пришлось покинуть пост председателя горсуда. Будучи на посту председателя, судья отказался взять на себя часть обязанностей ушедшего в отпуск коллеги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело о хищении 314 миллионов рублей в горбольнице Лабытнанги (ЯНАО) будет рассматриваться судом заново. Это следует из карточки рассмотрения апелляционной жалобы, рассмотренной окружным судом. «Суд ЯНАО постановил отменить определение суда Лабытнанги о возврате уголовного дела в прокуратуру. Основанием в отношении всех четырех фигурантов дела являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона», — следует из информации, опубликованной в карточке дела на сайте окружного суда. Речь идет о рассмотрении уголовного дела в отношении главного бухгалтера городской больницы в Лабытнанги и трех ее подчиненных, которые, по версии следствия, на протяжении пяти лет (с 2016 по 2021 годы) подделывали финансовую отчетность. В результате они «путем внесения в бухгалтерские документы заведомо ложных сведений о размере начисленной заработной платы и иных выплат сотрудникам медицинского учреждения похитили денежные средства в размере 314 миллионов рублей». Следователи СУ УМВД передали дело в суд в ноябре 2023 года, обвинительное заключение было поддержано ямальской прокуратурой. Но, как сообщили корреспонденту агентства источники, судья Андрей Карплюк решил, что в ходе расследования допущены процессуальные нарушения, а подсудимые и их защита недостаточно ознакомлены с материалами дела, после чего его вернули в прокуратуру. Дело пробыло в суде три месяца, но кроме назначения предварительного заседания, которое не состоялось по причине неявки одного из подсудимых, никаких подвижек не произошло. Прокуратура ЯНАО оспорила решение в апелляционной инстанции. Дело будет возвращено для рассмотрения в горсуд Лабытнанги, при этом судья останется прежним. Ранее URA.RU сообщало, что Карплюк имел дисциплинарные взыскания, из-за которых ему пришлось покинуть пост председателя горсуда. Будучи на посту председателя, судья отказался взять на себя часть обязанностей ушедшего в отпуск коллеги.