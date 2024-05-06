В Тюмени зафиксировали первый укус опасной змеи в новом сезоне

В Тюмени зафиксировали первый случай укуса гадюки. Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, в ОКБ №2 пациент обратился в апреле.
«В апреле в областной клинической больнице №2 зарегистрирован первый случай укуса гадюки. Пациент вовремя обратился к медикам за помощью и получил необходимое лечение в стационаре. Сейчас пострадавший от укуса змеи выписан из больницы и чувствует себя хорошо», — сообщили в инфоцентре.
Тюменские медики рекомендуют жители не брать змею в руки. Если же укуса пресмыкающихся избежать не удалось, то нужно наложить сухую повязку, выпить антигистаминные и обратиться в больницу.
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