06 мая 2024

В Тюмени зафиксировали первый укус опасной змеи в новом сезоне

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, змея, удав
ОКБ №2 пациент обратился в апреле Фото:

В Тюмени зафиксировали первый случай укуса гадюки. Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, в ОКБ №2 пациент обратился в апреле.

«В апреле в областной клинической больнице №2 зарегистрирован первый случай укуса гадюки. Пациент вовремя обратился к медикам за помощью и получил необходимое лечение в стационаре. Сейчас пострадавший от укуса змеи выписан из больницы и чувствует себя хорошо», — сообщили в инфоцентре.

Тюменские медики рекомендуют жители не брать змею в руки. Если же укуса пресмыкающихся избежать не удалось, то нужно наложить сухую повязку, выпить антигистаминные и обратиться в больницу.

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В Тюмени зафиксировали первый случай укуса гадюки. Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, в ОКБ №2 пациент обратился в апреле. «В апреле в областной клинической больнице №2 зарегистрирован первый случай укуса гадюки. Пациент вовремя обратился к медикам за помощью и получил необходимое лечение в стационаре. Сейчас пострадавший от укуса змеи выписан из больницы и чувствует себя хорошо», — сообщили в инфоцентре. Тюменские медики рекомендуют жители не брать змею в руки. Если же укуса пресмыкающихся избежать не удалось, то нужно наложить сухую повязку, выпить антигистаминные и обратиться в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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