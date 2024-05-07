Тюменские байкеры откроют мотосезон

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Открытие сезона байкеров. Екатеринбург, транспорт, мотоцикл, байк, байкеры, мотопробег
В финале мероприятия пройдет песенный флешмоб Фото:

В Тюмени байкеры 11 мая откроют мотосезон. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. В финале мероприятия пройдет песенный флешмоб.

«В субботу, 11 мая, на площади у Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) пройдет открытие мотосезона 2024 года. Начало в 11:00. Концертная программа запланирована на 11:30», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Известно, что на открытии выступит президент тюменского мотоклуба «Сибирские ястребы» Сергей Кирюха. В рамках мероприятия пройдет концерт.

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В Тюмени байкеры 11 мая откроют мотосезон. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. В финале мероприятия пройдет песенный флешмоб. «В субботу, 11 мая, на площади у Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) пройдет открытие мотосезона 2024 года. Начало в 11:00. Концертная программа запланирована на 11:30», — сообщили в пресс-службе мэрии. Известно, что на открытии выступит президент тюменского мотоклуба «Сибирские ястребы» Сергей Кирюха. В рамках мероприятия пройдет концерт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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