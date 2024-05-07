Тюменские байкеры откроют мотосезон

В финале мероприятия пройдет песенный флешмоб Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Тюмени байкеры 11 мая откроют мотосезон. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. В финале мероприятия пройдет песенный флешмоб.

«В субботу, 11 мая, на площади у Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) пройдет открытие мотосезона 2024 года. Начало в 11:00. Концертная программа запланирована на 11:30», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Известно, что на открытии выступит президент тюменского мотоклуба «Сибирские ястребы» Сергей Кирюха. В рамках мероприятия пройдет концерт.