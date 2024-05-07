Сотрудница «Почты России» в ЯНАО получила срок за хищения у земляков

В районе ЯНАО сотрудница «Почты России» попалась на махинациях с переводами

07 мая 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Суд приговорил сотрудницу почты к тюремному сроку за хищения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель начальника почтового отделения «Почты России» в Тазовском Лариса Лоскутова похитила у односельчан более одного миллиона рублей, используя служебное положение. Информация об этом опубликована в картотеке районного суда. «Лариса Лоскутова обвиняется в присвоении денежных средств в сумме 1 372 053 рублей 22 копейки, полученных от клиентов отделения почтовой связи „Тазовский“ в качестве наложенных платежей за оплату при получении регистрируемых почтовых отправлений. Суд Тазовского района вынес в отношении подсудимой по статье 160 ч. 4 УК РФ „Присвоение или растрата“ обвинительный приговор 22 апреля», — следует из карточки уголовного дела, опубликованной на сайте Тазовского районного суда. Все выявленные хищения произошли в период с 6 января по 22 июля 2021 года. В процессе судебного разбирательства прокуратура доказала десятки эпизодов присвоения денежных средств, земляков, полученных в качестве оплаты за почтовые отправления, которые она обратила в свою собственность. Источник, присутствовавший на оглашении приговора, сообщил корреспонденту агентства подробности решения. Ее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, с отсрочкой приговора. Пока она оставлена под подпиской о невыезде. Также она должна полностью возместить ущерб, причиненный «Почте России». Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу «Почты России». Там сообщили, что факт хищения выявила служба безопасности предприятия. После внутренней проверки все материалы и документы передали в правоохранительные органы. В настоящее время Лоскутова в компании не работает. Приговор суда не вступил в законную силу. Сторона защиты намерена обжаловать дело в апелляционной инстанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель начальника почтового отделения «Почты России» в Тазовском Лариса Лоскутова похитила у односельчан более одного миллиона рублей, используя служебное положение. Информация об этом опубликована в картотеке районного суда. «Лариса Лоскутова обвиняется в присвоении денежных средств в сумме 1 372 053 рублей 22 копейки, полученных от клиентов отделения почтовой связи „Тазовский“ в качестве наложенных платежей за оплату при получении регистрируемых почтовых отправлений. Суд Тазовского района вынес в отношении подсудимой по статье 160 ч. 4 УК РФ „Присвоение или растрата“ обвинительный приговор 22 апреля», — следует из карточки уголовного дела, опубликованной на сайте Тазовского районного суда. Все выявленные хищения произошли в период с 6 января по 22 июля 2021 года. В процессе судебного разбирательства прокуратура доказала десятки эпизодов присвоения денежных средств, земляков, полученных в качестве оплаты за почтовые отправления, которые она обратила в свою собственность. Источник, присутствовавший на оглашении приговора, сообщил корреспонденту агентства подробности решения. Ее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, с отсрочкой приговора. Пока она оставлена под подпиской о невыезде. Также она должна полностью возместить ущерб, причиненный «Почте России». Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу «Почты России». Там сообщили, что факт хищения выявила служба безопасности предприятия. После внутренней проверки все материалы и документы передали в правоохранительные органы. В настоящее время Лоскутова в компании не работает. Приговор суда не вступил в законную силу. Сторона защиты намерена обжаловать дело в апелляционной инстанции.