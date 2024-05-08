Финляндия лишилась 170 тысяч рабочих мест на границе с Россией

Профессор Межевич: приграничные с РФ территории Финляндии пустуют

08 мая 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Приграничные с РФ территории Финляндии зависят от российских туристов, отметил Николай Межевич Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приграничные с РФ территории Финляндии пустуют, так как около 170 тысяч рабочих мест было связано с российскими туристами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент российской Ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления в силу закона о беженцах. С ноября 2023 года она периодически закрывалась. Связано это было с неконтролируемым потоком беженцев, приезжающих из третьих стран. Финские власти высказывали обвинения в адрес России о целенаправленной отправке просителей убежища к их границе. Новый закон позволит ограничить прием. Проект поступит на рассмотрение в парламент в течение одной-двух недель, после чего вступит в силу. Новость по теме Число направляющихся в РФ финнов на эстонской границе выросло в 35 раз «Районы Финляндии, особенно пограничные с Россией, в буквальном смысле становятся пустыми. Теряется работа. Дело в том, что в приграничной полосе Финляндии, на территории примыкающей к Ленинградской области, примерно 150-170 тысяч рабочих мест было связано с туристами из России и с собственниками имущества из РФ. Теперь ничего этого нет. Соответственно, вот 170 тысяч человек, а если еще умножить как минимум на два члена их семей, стали людьми без средств к существованию», — рассказал Николай Межевич. При этом профессор подчеркнул, что страну покидает коренное население. «Из Финляндии уезжают финны. Зато приезжают люди из других стран мира, для которых тот уровень жизни, который есть в стране, является крайне высоким. Идет концентрация населения вокруг Хельсинки. В ближайшей перспективе это ничем стране не грозит. А не в ближайшей — Финляндия будет не финской, а какой-то другой государственностью», — отметил Межевич. Ранее Финляндия попросила Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex продлить обеспечение безопасности приграничной с Россией территории. Продлиться оно должно до ноября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приграничные с РФ территории Финляндии пустуют, так как около 170 тысяч рабочих мест было связано с российскими туристами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент российской Ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления в силу закона о беженцах. С ноября 2023 года она периодически закрывалась. Связано это было с неконтролируемым потоком беженцев, приезжающих из третьих стран. Финские власти высказывали обвинения в адрес России о целенаправленной отправке просителей убежища к их границе. Новый закон позволит ограничить прием. Проект поступит на рассмотрение в парламент в течение одной-двух недель, после чего вступит в силу. «Районы Финляндии, особенно пограничные с Россией, в буквальном смысле становятся пустыми. Теряется работа. Дело в том, что в приграничной полосе Финляндии, на территории примыкающей к Ленинградской области, примерно 150-170 тысяч рабочих мест было связано с туристами из России и с собственниками имущества из РФ. Теперь ничего этого нет. Соответственно, вот 170 тысяч человек, а если еще умножить как минимум на два члена их семей, стали людьми без средств к существованию», — рассказал Николай Межевич. При этом профессор подчеркнул, что страну покидает коренное население. «Из Финляндии уезжают финны. Зато приезжают люди из других стран мира, для которых тот уровень жизни, который есть в стране, является крайне высоким. Идет концентрация населения вокруг Хельсинки. В ближайшей перспективе это ничем стране не грозит. А не в ближайшей — Финляндия будет не финской, а какой-то другой государственностью», — отметил Межевич. Ранее Финляндия попросила Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex продлить обеспечение безопасности приграничной с Россией территории. Продлиться оно должно до ноября 2024 года.