06 мая 2024

Число направляющихся в РФ финнов на эстонской границе выросло в 35 раз

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Российско-казахстанская граница. Курган, сумки, пограничная зона, пограничники, переезд, пассажир, отпуск, багаж, отток населения, граница казахстана
Количество финнов, желающих попасть в РФ, увеличилось в 35 раз, пишет Yle Фото:

За первые месяцы 2024 года количество финнов, пересекающих границу России через пункт пропуска «Ивангород», возросло в 35 раз по сравнению с прошлым годом. Это связано с закрытием финской границы и стремлением людей встретиться с родными в России, сообщает финское издание Yle.

«После закрытия финской границы в ноябре прошлого года из-за массового прибытия просителей убежища, финны стали активнее использовать пункт пропуска 'Ивангород' для встреч с родственниками из России», — отмечает Yle. Финляндия обвинила Россию в пропуске иностранцев без должных документов, что и стало причиной закрытия границы, которая остается закрытой на неопределенный срок.

С начала года через российско-эстонскую границу прошли 7,3 тысячи финнов, тогда как в прошлом году за аналогичный период было всего 200 человек. «По информации эстонской пограничной службы, количество финнов, пересекающих границу, также значительно увеличилось на других пунктах пропуска Койдула и Лухамаа», — добавляет Yle.

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За первые месяцы 2024 года количество финнов, пересекающих границу России через пункт пропуска «Ивангород», возросло в 35 раз по сравнению с прошлым годом. Это связано с закрытием финской границы и стремлением людей встретиться с родными в России, сообщает финское издание Yle. «После закрытия финской границы в ноябре прошлого года из-за массового прибытия просителей убежища, финны стали активнее использовать пункт пропуска 'Ивангород' для встреч с родственниками из России», — отмечает Yle. Финляндия обвинила Россию в пропуске иностранцев без должных документов, что и стало причиной закрытия границы, которая остается закрытой на неопределенный срок. С начала года через российско-эстонскую границу прошли 7,3 тысячи финнов, тогда как в прошлом году за аналогичный период было всего 200 человек. «По информации эстонской пограничной службы, количество финнов, пересекающих границу, также значительно увеличилось на других пунктах пропуска Койдула и Лухамаа», — добавляет Yle.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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