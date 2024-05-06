Число направляющихся в РФ финнов на эстонской границе выросло в 35 раз

07 мая 2024 в 04:13 Размер текста - 17 +

Количество финнов, желающих попасть в РФ, увеличилось в 35 раз, пишет Yle Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За первые месяцы 2024 года количество финнов, пересекающих границу России через пункт пропуска «Ивангород», возросло в 35 раз по сравнению с прошлым годом. Это связано с закрытием финской границы и стремлением людей встретиться с родными в России, сообщает финское издание Yle. «После закрытия финской границы в ноябре прошлого года из-за массового прибытия просителей убежища, финны стали активнее использовать пункт пропуска 'Ивангород' для встреч с родственниками из России», — отмечает Yle. Финляндия обвинила Россию в пропуске иностранцев без должных документов, что и стало причиной закрытия границы, которая остается закрытой на неопределенный срок. С начала года через российско-эстонскую границу прошли 7,3 тысячи финнов, тогда как в прошлом году за аналогичный период было всего 200 человек. «По информации эстонской пограничной службы, количество финнов, пересекающих границу, также значительно увеличилось на других пунктах пропуска Койдула и Лухамаа», — добавляет Yle. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первые месяцы 2024 года количество финнов, пересекающих границу России через пункт пропуска «Ивангород», возросло в 35 раз по сравнению с прошлым годом. Это связано с закрытием финской границы и стремлением людей встретиться с родными в России, сообщает финское издание Yle. «После закрытия финской границы в ноябре прошлого года из-за массового прибытия просителей убежища, финны стали активнее использовать пункт пропуска 'Ивангород' для встреч с родственниками из России», — отмечает Yle. Финляндия обвинила Россию в пропуске иностранцев без должных документов, что и стало причиной закрытия границы, которая остается закрытой на неопределенный срок. С начала года через российско-эстонскую границу прошли 7,3 тысячи финнов, тогда как в прошлом году за аналогичный период было всего 200 человек. «По информации эстонской пограничной службы, количество финнов, пересекающих границу, также значительно увеличилось на других пунктах пропуска Койдула и Лухамаа», — добавляет Yle.