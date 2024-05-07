07 мая 2024

В газовой столице ЯНАО появится новая коррекционная школа

© Служба новостей «URA.RU»
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Коррекционная школа №18 устарела, поэтому в газовой столице Ямала построят новую Фото:

В газовой столице Ямала сейчас проектируется новая коррекционная школа. Она будет располагаться за «Вертолетом», но точные сроки начала строительства неизвестны, сообщил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

«Коррекционной школе — быть, уже выбрано место, она будет за „Вертолетом“. Находимся в стадии проектирования, потом будем ждать решения губернатора о начале строительства. По срокам пока не могу сказать, очень большая нагрузка на строителей, за два года предстоит возвести 15 новых социальных объектов — такого объема не было даже в советский период», — рассказал Воронов в ходе прямого эфира.

Он добавил, что существующая школа №18 устарела. По плану, после строительства новой коррекционной школы, это здание будет снесено, а на его месте поставят другой социальный объект.

Также во время эфира Воронов рассказал, что в городе возобновятся массовые шествия на 9 Мая только после победы. По его словам, несмотря на отмену парадов, ветеранам будет оказано должное уважение.

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В газовой столице Ямала сейчас проектируется новая коррекционная школа. Она будет располагаться за «Вертолетом», но точные сроки начала строительства неизвестны, сообщил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Коррекционной школе — быть, уже выбрано место, она будет за „Вертолетом“. Находимся в стадии проектирования, потом будем ждать решения губернатора о начале строительства. По срокам пока не могу сказать, очень большая нагрузка на строителей, за два года предстоит возвести 15 новых социальных объектов — такого объема не было даже в советский период», — рассказал Воронов в ходе прямого эфира. Он добавил, что существующая школа №18 устарела. По плану, после строительства новой коррекционной школы, это здание будет снесено, а на его месте поставят другой социальный объект. Также во время эфира Воронов рассказал, что в городе возобновятся массовые шествия на 9 Мая только после победы. По его словам, несмотря на отмену парадов, ветеранам будет оказано должное уважение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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