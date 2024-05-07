В газовой столице ЯНАО появится новая коррекционная школа

08 мая 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

Коррекционная школа №18 устарела, поэтому в газовой столице Ямала построят новую Фото: Илья Московец © URA.RU В газовой столице Ямала сейчас проектируется новая коррекционная школа. Она будет располагаться за «Вертолетом», но точные сроки начала строительства неизвестны, сообщил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Коррекционной школе — быть, уже выбрано место, она будет за „Вертолетом“. Находимся в стадии проектирования, потом будем ждать решения губернатора о начале строительства. По срокам пока не могу сказать, очень большая нагрузка на строителей, за два года предстоит возвести 15 новых социальных объектов — такого объема не было даже в советский период», — рассказал Воронов в ходе прямого эфира. Он добавил, что существующая школа №18 устарела. По плану, после строительства новой коррекционной школы, это здание будет снесено, а на его месте поставят другой социальный объект. Также во время эфира Воронов рассказал, что в городе возобновятся массовые шествия на 9 Мая только после победы. По его словам, несмотря на отмену парадов, ветеранам будет оказано должное уважение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В газовой столице Ямала сейчас проектируется новая коррекционная школа. Она будет располагаться за «Вертолетом», но точные сроки начала строительства неизвестны, сообщил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Коррекционной школе — быть, уже выбрано место, она будет за „Вертолетом“. Находимся в стадии проектирования, потом будем ждать решения губернатора о начале строительства. По срокам пока не могу сказать, очень большая нагрузка на строителей, за два года предстоит возвести 15 новых социальных объектов — такого объема не было даже в советский период», — рассказал Воронов в ходе прямого эфира. Он добавил, что существующая школа №18 устарела. По плану, после строительства новой коррекционной школы, это здание будет снесено, а на его месте поставят другой социальный объект. Также во время эфира Воронов рассказал, что в городе возобновятся массовые шествия на 9 Мая только после победы. По его словам, несмотря на отмену парадов, ветеранам будет оказано должное уважение.