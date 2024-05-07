Мэр Нового Уренгоя рассказал, когда в городе возобновятся массовые шествия

Мэр Нового Уренгоя Воронов пояснил, когда возобновятся массовые шествия

07 мая 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Глава Нового Уренгоя Воронов рассказал, когда ждать возращения шествий на 9 Мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава газовой столицы Ямала Андрей Воронов пообещал, что народные шествия на 9 Мая возобновятся в городе после победы. Об этом мэр сообщил во время прямого эфира в своих соцсетях. «Пока время такое, пока не до шествий. Мы все обязательно соберемся, как только будет победа», — сказал Воронов. В день победы на главной площади Нового Уренгоя пройдут народные гуляния и концерт, будут работать трудовые бригады. Андрей Воронов подчеркнул, что несмотря на отмену массовых шествий, ветеранам будет оказано должное уважение. Ранее URA.RU сообщало о том, что 8 и 9 мая на территории округа прогнозируется ухудшение погоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава газовой столицы Ямала Андрей Воронов пообещал, что народные шествия на 9 Мая возобновятся в городе после победы. Об этом мэр сообщил во время прямого эфира в своих соцсетях. «Пока время такое, пока не до шествий. Мы все обязательно соберемся, как только будет победа», — сказал Воронов. В день победы на главной площади Нового Уренгоя пройдут народные гуляния и концерт, будут работать трудовые бригады. Андрей Воронов подчеркнул, что несмотря на отмену массовых шествий, ветеранам будет оказано должное уважение. Ранее URA.RU сообщало о том, что 8 и 9 мая на территории округа прогнозируется ухудшение погоды.