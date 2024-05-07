Мэр Нового Уренгоя рассказал, когда в городе возобновятся массовые шествия

Мэр Нового Уренгоя Воронов пояснил, когда возобновятся массовые шествия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шествие "Бессмертный полк". Москва, бессмертный полк, шествие, 9 мая
Глава Нового Уренгоя Воронов рассказал, когда ждать возращения шествий на 9 Мая Фото:

Глава газовой столицы Ямала Андрей Воронов пообещал, что народные шествия на 9 Мая возобновятся в городе после победы. Об этом мэр сообщил во время прямого эфира в своих соцсетях.

«Пока время такое, пока не до шествий. Мы все обязательно соберемся, как только будет победа», — сказал Воронов.

В день победы на главной площади Нового Уренгоя пройдут народные гуляния и концерт, будут работать трудовые бригады. Андрей Воронов подчеркнул, что несмотря на отмену массовых шествий, ветеранам будет оказано должное уважение. Ранее URA.RU сообщало о том, что 8 и 9 мая на территории округа прогнозируется ухудшение погоды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава газовой столицы Ямала Андрей Воронов пообещал, что народные шествия на 9 Мая возобновятся в городе после победы. Об этом мэр сообщил во время прямого эфира в своих соцсетях. «Пока время такое, пока не до шествий. Мы все обязательно соберемся, как только будет победа», — сказал Воронов. В день победы на главной площади Нового Уренгоя пройдут народные гуляния и концерт, будут работать трудовые бригады. Андрей Воронов подчеркнул, что несмотря на отмену массовых шествий, ветеранам будет оказано должное уважение. Ранее URA.RU сообщало о том, что 8 и 9 мая на территории округа прогнозируется ухудшение погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...