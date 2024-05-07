Глава газовой столицы Ямала Андрей Воронов пообещал, что народные шествия на 9 Мая возобновятся в городе после победы. Об этом мэр сообщил во время прямого эфира в своих соцсетях.
«Пока время такое, пока не до шествий. Мы все обязательно соберемся, как только будет победа», — сказал Воронов.
В день победы на главной площади Нового Уренгоя пройдут народные гуляния и концерт, будут работать трудовые бригады. Андрей Воронов подчеркнул, что несмотря на отмену массовых шествий, ветеранам будет оказано должное уважение. Ранее URA.RU сообщало о том, что 8 и 9 мая на территории округа прогнозируется ухудшение погоды.
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Глава газовой столицы Ямала Андрей Воронов пообещал, что народные шествия на 9 Мая возобновятся в городе после победы. Об этом мэр сообщил во время прямого эфира в своих соцсетях. «Пока время такое, пока не до шествий. Мы все обязательно соберемся, как только будет победа», — сказал Воронов. В день победы на главной площади Нового Уренгоя пройдут народные гуляния и концерт, будут работать трудовые бригады. Андрей Воронов подчеркнул, что несмотря на отмену массовых шествий, ветеранам будет оказано должное уважение. Ранее URA.RU сообщало о том, что 8 и 9 мая на территории округа прогнозируется ухудшение погоды.