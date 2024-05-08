Произошел взрыв на объекте энергетической инфраструктуры на Полтавщине

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, бомбардировка, взрыв,  stock
После взрыва на объекте начался пожар, сообщил председатель Полтавской ОВА Пронин (архивное фото) Фото:

На одном из объектов энергетической инфрастуктуры в Полтавском районе произошел взрыв. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

«Имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе», — написал Пронин в своем telegram-канале. По его словам, объект поразил беспилотник. После удара начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Утром 8 мая украинские СМИ сообщали о взрывах в нескольких регионах страны, в том числе в Полтавской области. Также были зафиксированы прилеты на Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС.

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На одном из объектов энергетической инфрастуктуры в Полтавском районе произошел взрыв. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин. «Имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе», — написал Пронин в своем telegram-канале. По его словам, объект поразил беспилотник. После удара начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Утром 8 мая украинские СМИ сообщали о взрывах в нескольких регионах страны, в том числе в Полтавской области. Также были зафиксированы прилеты на Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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