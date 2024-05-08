Произошел взрыв на объекте энергетической инфраструктуры на Полтавщине

После взрыва на объекте начался пожар, сообщил председатель Полтавской ОВА Пронин (архивное фото)
На одном из объектов энергетической инфрастуктуры в Полтавском районе произошел взрыв. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.
«Имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе», — написал Пронин в своем telegram-канале. По его словам, объект поразил беспилотник. После удара начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
Утром 8 мая украинские СМИ сообщали о взрывах в нескольких регионах страны, в том числе в Полтавской области. Также были зафиксированы прилеты на Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС.
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