07 мая 2024

Скандального подрядчика властей Ноябрьска проверила прокуратура

Прокуратура провела проверку по публикации URA.RU о подтоплении улиц Ноябрьска
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Заседание Законодательного собрания ЯНАО. Салехард, прокуратура, погоны, старший советник юстиции
Подрядчика из Ноябрьска оштрафовали за плохое содержание дорог Фото:
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Проверка прокуратуры выявила нарушения у организации, ответственной за содержание подтопленных дорог в Ноябрьске (ЯНАО). Директору ООО «СК Севердорстрой» выписали административный штраф и обязали устранить нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«Прокуратура г. Ноябрьска по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в СМИ — „Талые воды заливают Ноябрьск“. В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения в деятельности организации, осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», — сказано в сообщении.

Прокуратура также возбудила административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Устранение нарушений, которые привели к затоплению улиц, поставлено на контроль ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Ноябрьска пытается расторгнуть контракт с фирмой «Севердорстрой».

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Проверка прокуратуры выявила нарушения у организации, ответственной за содержание подтопленных дорог в Ноябрьске (ЯНАО). Директору ООО «СК Севердорстрой» выписали административный штраф и обязали устранить нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура г. Ноябрьска по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в СМИ — „Талые воды заливают Ноябрьск“. В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения в деятельности организации, осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», — сказано в сообщении. Прокуратура также возбудила административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Устранение нарушений, которые привели к затоплению улиц, поставлено на контроль ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Ноябрьска пытается расторгнуть контракт с фирмой «Севердорстрой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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