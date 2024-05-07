Проверка прокуратуры выявила нарушения у организации, ответственной за содержание подтопленных дорог в Ноябрьске (ЯНАО). Директору ООО «СК Севердорстрой» выписали административный штраф и обязали устранить нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«Прокуратура г. Ноябрьска по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в СМИ — „Талые воды заливают Ноябрьск“. В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения в деятельности организации, осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», — сказано в сообщении.
Прокуратура также возбудила административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Устранение нарушений, которые привели к затоплению улиц, поставлено на контроль ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Ноябрьска пытается расторгнуть контракт с фирмой «Севердорстрой».
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Проверка прокуратуры выявила нарушения у организации, ответственной за содержание подтопленных дорог в Ноябрьске (ЯНАО). Директору ООО «СК Севердорстрой» выписали административный штраф и обязали устранить нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура г. Ноябрьска по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в СМИ — „Талые воды заливают Ноябрьск“. В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения в деятельности организации, осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», — сказано в сообщении. Прокуратура также возбудила административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Устранение нарушений, которые привели к затоплению улиц, поставлено на контроль ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Ноябрьска пытается расторгнуть контракт с фирмой «Севердорстрой».