Власти курганского округа ищут управделами по объявлению в соцсетях

Представители администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области ищут в соцсетях управделами и других сотрудников. Объявление о наборе власти разместили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«На работу в администрацию Мишкинского муниципального округа срочно требуется управляющий делами — руководитель аппарата администрации Мишкинского муниципального округа. Требования: наличие высшего образования, наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки», — указано в сообщении.
Также представители власти ищут главного специалиста отдела экономики, развития предпринимательства и инвестиций, заведующего отделом организационной, кадровой и архивной работы, главного специалиста по спорту сектора по физической культуре и спорту, главного специалиста финотдела, программиста, бухгалтера. Кроме этого в муниципальном учреждении «Северный территориальный отдел Мишкинского муниципального округа» открыта вакансия главного специалиста по закупкам.
Ранее власти Целинного округа в соцсетях искали кандидатов на место замглавы администрации. Представители других округов из-за дефицита кадров также периодически размещают объявления о поиске специалистов.
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Представители администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области ищут в соцсетях управделами и других сотрудников. Объявление о наборе власти разместили в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «На работу в администрацию Мишкинского муниципального округа срочно требуется управляющий делами — руководитель аппарата администрации Мишкинского муниципального округа. Требования: наличие высшего образования, наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки», — указано в сообщении. Также представители власти ищут главного специалиста отдела экономики, развития предпринимательства и инвестиций, заведующего отделом организационной, кадровой и архивной работы, главного специалиста по спорту сектора по физической культуре и спорту, главного специалиста финотдела, программиста, бухгалтера. Кроме этого в муниципальном учреждении «Северный территориальный отдел Мишкинского муниципального округа» открыта вакансия главного специалиста по закупкам. Ранее власти Целинного округа в соцсетях искали кандидатов на место замглавы администрации. Представители других округов из-за дефицита кадров также периодически размещают объявления о поиске специалистов.