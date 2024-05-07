07 мая 2024

Власти курганского округа ищут управделами по объявлению в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг в УВМ УМВД. Курган , чиновник, отставка, кресло
В Мишкинском округе не могут найти управделами администрации Фото:

Представители администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области ищут в соцсетях управделами и других сотрудников. Объявление о наборе власти разместили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«На работу в администрацию Мишкинского муниципального округа срочно требуется управляющий делами — руководитель аппарата администрации Мишкинского муниципального округа. Требования: наличие высшего образования, наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки», — указано в сообщении.

Также представители власти ищут главного специалиста отдела экономики, развития предпринимательства и инвестиций, заведующего отделом организационной, кадровой и архивной работы, главного специалиста по спорту сектора по физической культуре и спорту, главного специалиста финотдела, программиста, бухгалтера. Кроме этого в муниципальном учреждении «Северный территориальный отдел Мишкинского муниципального округа» открыта вакансия главного специалиста по закупкам.

Ранее власти Целинного округа в соцсетях искали кандидатов на место замглавы администрации. Представители других округов из-за дефицита кадров также периодически размещают объявления о поиске специалистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области ищут в соцсетях управделами и других сотрудников. Объявление о наборе власти разместили в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «На работу в администрацию Мишкинского муниципального округа срочно требуется управляющий делами — руководитель аппарата администрации Мишкинского муниципального округа. Требования: наличие высшего образования, наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки», — указано в сообщении. Также представители власти ищут главного специалиста отдела экономики, развития предпринимательства и инвестиций, заведующего отделом организационной, кадровой и архивной работы, главного специалиста по спорту сектора по физической культуре и спорту, главного специалиста финотдела, программиста, бухгалтера. Кроме этого в муниципальном учреждении «Северный территориальный отдел Мишкинского муниципального округа» открыта вакансия главного специалиста по закупкам. Ранее власти Целинного округа в соцсетях искали кандидатов на место замглавы администрации. Представители других округов из-за дефицита кадров также периодически размещают объявления о поиске специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...