В Кремле назвали провокацией петицию о введении войск НАТО на Украину

08 мая 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал провокацией петицию о введении войск НАТО на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле назвали «вызывающей провокацией» петицию, размещенную на сайте президента Украины с просьбой о введении иностранных войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Киевский режим непредсказуем. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность. Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, внимательно наблюдаем за этим», — ответил Песков. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может рассмотреть возможность отправки своих военных на Украину. Но для этого должно совпасть два условия: провал на фронте и официальная просьба киевских властей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле назвали «вызывающей провокацией» петицию, размещенную на сайте президента Украины с просьбой о введении иностранных войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Киевский режим непредсказуем. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность. Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, внимательно наблюдаем за этим», — ответил Песков. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может рассмотреть возможность отправки своих военных на Украину. Но для этого должно совпасть два условия: провал на фронте и официальная просьба киевских властей.