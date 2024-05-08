В Кремле назвали провокацией петицию о введении войск НАТО на Украину

В Кремле назвали «вызывающей провокацией» петицию, размещенную на сайте президента Украины с просьбой о введении иностранных войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Киевский режим непредсказуем. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность. Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, внимательно наблюдаем за этим», — ответил Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может рассмотреть возможность отправки своих военных на Украину. Но для этого должно совпасть два условия: провал на фронте и официальная просьба киевских властей.
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