Чиновники мэрии Кургана возмущены отсутствием премий после месяца работы без отдыха

В мэрии Кургана недовольны отсутствием премий за работу без отдыха в паводок

08 мая 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Сотрудники администрации недовольны отсутствием премий за работу во время паводка (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В администрации Кургана недовольны отсутствием премий за работу без отдыха на протяжении апреля из-за ЧС с паводком. Сотрудники вспоминают, что ранее за похожий режим работы во время майских пожаров 2023 года экс-глава города Елена Ситникова назначала значительные премии, и связывают это с отсутствием постоянного руководства в мэрии, сообщают URA.RU источники, связанные с местными властями. «Когда работали в авральном режиме раньше, сотрудников хотя бы премировали хорошо, а в этот раз ничего не дали. Сказали только ждать 10 тысяч от губернатора, положенных всем бюджетникам региона. Чиновники связывают это с кадровой чехардой в руководстве: некому премии начислять. Экс-глава Ситникова за такое давала хорошие выплаты, зная, что многим приходится работать за двоих-троих», — сообщают источники. Несмотря на это, по их данным, чиновники надеются на выплаты в мае. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новость, ответ на него ожидается. Смена руководства в мэрии связана с отставкой главы города Ситниковой в январе 2024 года. После этого исполнять полномочия стала экс-врип мэра Аргышева, которая ушла в отставку 27 апреля. После этого ее место на короткое время заняла замглавы Юлия Гурьянова, а затем 2 мая полномочия градоначальника перешли к Антону Науменко. URA.RU писало, губернатор Вадим Шумков сообщал, что 89 тысяч сотрудников бюджетных организаций, кроме высокопоставленных чиновников, получат единовременные выплаты за работу во время паводка в размере 10 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации Кургана недовольны отсутствием премий за работу без отдыха на протяжении апреля из-за ЧС с паводком. Сотрудники вспоминают, что ранее за похожий режим работы во время майских пожаров 2023 года экс-глава города Елена Ситникова назначала значительные премии, и связывают это с отсутствием постоянного руководства в мэрии, сообщают URA.RU источники, связанные с местными властями. «Когда работали в авральном режиме раньше, сотрудников хотя бы премировали хорошо, а в этот раз ничего не дали. Сказали только ждать 10 тысяч от губернатора, положенных всем бюджетникам региона. Чиновники связывают это с кадровой чехардой в руководстве: некому премии начислять. Экс-глава Ситникова за такое давала хорошие выплаты, зная, что многим приходится работать за двоих-троих», — сообщают источники. Несмотря на это, по их данным, чиновники надеются на выплаты в мае. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новость, ответ на него ожидается. Смена руководства в мэрии связана с отставкой главы города Ситниковой в январе 2024 года. После этого исполнять полномочия стала экс-врип мэра Аргышева, которая ушла в отставку 27 апреля. После этого ее место на короткое время заняла замглавы Юлия Гурьянова, а затем 2 мая полномочия градоначальника перешли к Антону Науменко. URA.RU писало, губернатор Вадим Шумков сообщал, что 89 тысяч сотрудников бюджетных организаций, кроме высокопоставленных чиновников, получат единовременные выплаты за работу во время паводка в размере 10 тысяч рублей.