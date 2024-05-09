В Госдуме заявили об уничтожении кадровой армии Украины

Шеремет: армия Украины состоит в основном из мобилизованных и наемников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Михаил Шеремет заявил, что кадровая украинская армия ликвидирована Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина потеряла свою профессиональную армию. Теперь ее ряды пополняются за счет мобилизованных и иностранных наемников. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, это и обусловливает стремление Киева привлечь иностранные войска.

«Существовавшая до начала спецоперации кадровая армия на Украине уничтожена. Сегодня она укомплектована в основном из несчастных насильно мобилизованных людей и наемников», — заявил Шеремет в беседе РИА Новости. По его словам, украинский глава Владимир Зеленский зовет иностранных наемников, чтобы с их помощью остаться у власти.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение отправить военных на Украину. Он отметил, что Париж продолжит оказывать помощь ВСУ в боевых действиях. После этого на сайте Зеленского появилась петиция с требованием ввести западные войска в страну.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина потеряла свою профессиональную армию. Теперь ее ряды пополняются за счет мобилизованных и иностранных наемников. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, это и обусловливает стремление Киева привлечь иностранные войска. «Существовавшая до начала спецоперации кадровая армия на Украине уничтожена. Сегодня она укомплектована в основном из несчастных насильно мобилизованных людей и наемников», — заявил Шеремет в беседе РИА Новости. По его словам, украинский глава Владимир Зеленский зовет иностранных наемников, чтобы с их помощью остаться у власти. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение отправить военных на Украину. Он отметил, что Париж продолжит оказывать помощь ВСУ в боевых действиях. После этого на сайте Зеленского появилась петиция с требованием ввести западные войска в страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...