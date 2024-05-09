В Госдуме заявили об уничтожении кадровой армии Украины

Украина потеряла свою профессиональную армию. Теперь ее ряды пополняются за счет мобилизованных и иностранных наемников. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, это и обусловливает стремление Киева привлечь иностранные войска.
«Существовавшая до начала спецоперации кадровая армия на Украине уничтожена. Сегодня она укомплектована в основном из несчастных насильно мобилизованных людей и наемников», — заявил Шеремет в беседе РИА Новости. По его словам, украинский глава Владимир Зеленский зовет иностранных наемников, чтобы с их помощью остаться у власти.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение отправить военных на Украину. Он отметил, что Париж продолжит оказывать помощь ВСУ в боевых действиях. После этого на сайте Зеленского появилась петиция с требованием ввести западные войска в страну.
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