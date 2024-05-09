В НАТО испугались продвижения и вероятной победы России на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: РФ одержит победу над Украиной из-за успехов на фронте
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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, разведчик, техник, спецназ, солдат, сво, военнослужащие вс рф
Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в зоне боевых действий сложная для ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия усиливает свои позиции в зоне спецоперации. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, ВС РФ способны победить ВСУ.

«Ситуация на поле боя очень сложная. Я посетил Киев на прошлой неделе. Они информировали меня о проблемах, с которыми сталкиваются. Россия набрала обороты, и есть риск, что она еще выиграет», — заявил Столтенберг в беседе с изданием ANSA. Он подчеркнул необходимость дополнительных поставок боеприпасов и оружия для ВСУ.

Ранее сообщалось, что Россия одерживает верх в конфликте на тактическом уровне. Профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон заявлял, что РФ, обладая значительными ресурсами и сырьем, победит в украинском конфликте.

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Россия усиливает свои позиции в зоне спецоперации. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, ВС РФ способны победить ВСУ. «Ситуация на поле боя очень сложная. Я посетил Киев на прошлой неделе. Они информировали меня о проблемах, с которыми сталкиваются. Россия набрала обороты, и есть риск, что она еще выиграет», — заявил Столтенберг в беседе с изданием ANSA. Он подчеркнул необходимость дополнительных поставок боеприпасов и оружия для ВСУ. Ранее сообщалось, что Россия одерживает верх в конфликте на тактическом уровне. Профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон заявлял, что РФ, обладая значительными ресурсами и сырьем, победит в украинском конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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