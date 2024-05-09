Армия и оружие В НАТО испугались продвижения и вероятной победы России на Украине Генсек НАТО Столтенберг: РФ одержит победу над Украиной из-за успехов на фронте 09 мая 2024 в 12:03 Размер текста - 17 + Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в зоне боевых действий сложная для ВСУ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия усиливает свои позиции в зоне спецоперации. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, ВС РФ способны победить ВСУ. «Ситуация на поле боя очень сложная. Я посетил Киев на прошлой неделе. Они информировали меня о проблемах, с которыми сталкиваются. Россия набрала обороты, и есть риск, что она еще выиграет», — заявил Столтенберг в беседе с изданием ANSA . Он подчеркнул необходимость дополнительных поставок боеприпасов и оружия для ВСУ. Ранее сообщалось, что Россия одерживает верх в конфликте на тактическом уровне. Профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон заявлял, что РФ, обладая значительными ресурсами и сырьем, победит в украинском конфликте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия усиливает свои позиции в зоне спецоперации. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, ВС РФ способны победить ВСУ. «Ситуация на поле боя очень сложная. Я посетил Киев на прошлой неделе. Они информировали меня о проблемах, с которыми сталкиваются. Россия набрала обороты, и есть риск, что она еще выиграет», — заявил Столтенберг в беседе с изданием ANSA. Он подчеркнул необходимость дополнительных поставок боеприпасов и оружия для ВСУ. Ранее сообщалось, что Россия одерживает верх в конфликте на тактическом уровне. Профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон заявлял, что РФ, обладая значительными ресурсами и сырьем, победит в украинском конфликте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям