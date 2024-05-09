Дети из концлагерей не могут стать ветеранами ВОВ

Узница Лашук: дети из концлагерей остались без признания и помощи

09 мая 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Узников фашизма в России осталось 50 тысяч человек (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Узники немецкого фашизма в годы Великой Отечественной войны до сих пор не могут получить статус «ветерана ВОВ», так как они не воевали. При этом таких людей осталось в РФ всего 50 тысяч, рассказала в беседе с URA.RU председатель Московского городского отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, член экспертного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Зинаида Лашук. «Сегодня нас, узников фашизма, осталось предельно мало. Всего по России 50 тысяч. Мы уходим. Но хотелось бы, чтобы наши дети, внуки, гордились нами, о вот парадокс: мы не ветераны войны. Почему я, мои сверстники по лагерям не имеют права быть включенными в закон? Объяснения депутатов: мы не вписываемся в концепцию, мы не проливали кровь, не держали винтовку в руках. Одним словом, не заслужили. А знаете ли вы, сколько крови из детей выкачивали, сколько медицинских экспериментов над нами производили в лагерях. Мы есть, мы живы наперекор всему. Две категории сегодня в стране, по которым до конца так и не решен вопрос, — узники и дети войны», — заявила Зинаида Лашук. Статья по теме Еврейская девочка сбежала из дома, чтобы спасать советских солдат По ее словам, дети из концлагерей оказывали посильную помощь фронту. «Знают ли эти люди, что вершат сегодня нашими судьбами, сколько узников-подростков было участниками групп сопротивления. Их организовывали в лагерях, в фашистском логове. В частности, мой старший брат Дмитрий в возрасте 13 лет уже был активным участником группы сопротивления в концлагере в городе Франкфурт-на-Майне. Много поездов было выведено ими из строя, подготовленных для отправки на Восток», — подчеркнула собеседница агентства. Она напомнила, сколько потерь понесла страна. «27 миллионов мужчин и женщин, детей и стариков мы потеряли в войне. Тысячу мирных жителей с малолетними детьми угнал фашист в рабство. В концлагерях, гетто и других местах чудовищного принудительного содержания погибло 13 миллионов советских людей. Из их числа два миллиона детей. Пребывание не по своей воле в фашистских лагерях сломало тысячи судеб. Эти дети подросли и вместе со всеми активно включились в работу по восстановлению Родины от разрухи. Трудились в тяжелейших условиях, у большинства из нас не было даже крова. Землянки, лесные бараки заменили нам наши уничтоженные фашистами дома. Так было и у моей семьи. Барак — это было большое счастье, но упорство настойчиво добиться своей цели была главная черта у каждого узника», — добавила Лашук. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что для ветеранов ВОВ в России предусмотрена программа долговременного ухода за счет государства. В нее входит как круглосуточный стационар, так и приходящий на дом социальный работник, например, для покупки продуктов, проведения уборки, приготовления еды. Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко напомнил URA.RU, что в России сейчас проживает 608 500 участников ВОВ. Среди них 14 500 непосредственно принимавших участие в боях. Средний размер пенсий у инвалидов ВОВ в 2023 году составлял 38 тысяч рублей, а у участников ВОВ с инвалидностью — 52 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Узники немецкого фашизма в годы Великой Отечественной войны до сих пор не могут получить статус «ветерана ВОВ», так как они не воевали. При этом таких людей осталось в РФ всего 50 тысяч, рассказала в беседе с URA.RU председатель Московского городского отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, член экспертного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Зинаида Лашук. «Сегодня нас, узников фашизма, осталось предельно мало. Всего по России 50 тысяч. Мы уходим. Но хотелось бы, чтобы наши дети, внуки, гордились нами, о вот парадокс: мы не ветераны войны. Почему я, мои сверстники по лагерям не имеют права быть включенными в закон? Объяснения депутатов: мы не вписываемся в концепцию, мы не проливали кровь, не держали винтовку в руках. Одним словом, не заслужили. А знаете ли вы, сколько крови из детей выкачивали, сколько медицинских экспериментов над нами производили в лагерях. Мы есть, мы живы наперекор всему. Две категории сегодня в стране, по которым до конца так и не решен вопрос, — узники и дети войны», — заявила Зинаида Лашук. По ее словам, дети из концлагерей оказывали посильную помощь фронту. «Знают ли эти люди, что вершат сегодня нашими судьбами, сколько узников-подростков было участниками групп сопротивления. Их организовывали в лагерях, в фашистском логове. В частности, мой старший брат Дмитрий в возрасте 13 лет уже был активным участником группы сопротивления в концлагере в городе Франкфурт-на-Майне. Много поездов было выведено ими из строя, подготовленных для отправки на Восток», — подчеркнула собеседница агентства. Она напомнила, сколько потерь понесла страна. «27 миллионов мужчин и женщин, детей и стариков мы потеряли в войне. Тысячу мирных жителей с малолетними детьми угнал фашист в рабство. В концлагерях, гетто и других местах чудовищного принудительного содержания погибло 13 миллионов советских людей. Из их числа два миллиона детей. Пребывание не по своей воле в фашистских лагерях сломало тысячи судеб. Эти дети подросли и вместе со всеми активно включились в работу по восстановлению Родины от разрухи. Трудились в тяжелейших условиях, у большинства из нас не было даже крова. Землянки, лесные бараки заменили нам наши уничтоженные фашистами дома. Так было и у моей семьи. Барак — это было большое счастье, но упорство настойчиво добиться своей цели была главная черта у каждого узника», — добавила Лашук. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что для ветеранов ВОВ в России предусмотрена программа долговременного ухода за счет государства. В нее входит как круглосуточный стационар, так и приходящий на дом социальный работник, например, для покупки продуктов, проведения уборки, приготовления еды. Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко напомнил URA.RU, что в России сейчас проживает 608 500 участников ВОВ. Среди них 14 500 непосредственно принимавших участие в боях. Средний размер пенсий у инвалидов ВОВ в 2023 году составлял 38 тысяч рублей, а у участников ВОВ с инвалидностью — 52 тысячи рублей.