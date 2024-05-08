На Ямал надвигается шквальный ветер

09 мая 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Синоптики предупредили ямальцев о сильном ветре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ночь с 9 на 10 мая в ряде районов ЯНАО ожидается сильный ветер, доходящий до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «По данным синоптиков, до конца сегодняшнего дня и ночью 10 мая, на территории Приуральского, Надымского, Пуровского районов прогнозируется опасное погодное явление — очень сильный ветер порывами 25 м/с и более», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. В МЧС предупредили об опасности падения деревьев и различных конструкций. Метеорологи также сообщили, что на всей территории ЯНАО 10 мая прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Северо-восточный порывистый ветер 18-22 м/с, местами ночью мокрый снег, в отдельных районах гололедица. Температура воздуха ночью -2, +3 градуса, днем от 0 до 5 градусов тепла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь с 9 на 10 мая в ряде районов ЯНАО ожидается сильный ветер, доходящий до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «По данным синоптиков, до конца сегодняшнего дня и ночью 10 мая, на территории Приуральского, Надымского, Пуровского районов прогнозируется опасное погодное явление — очень сильный ветер порывами 25 м/с и более», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. В МЧС предупредили об опасности падения деревьев и различных конструкций. Метеорологи также сообщили, что на всей территории ЯНАО 10 мая прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Северо-восточный порывистый ветер 18-22 м/с, местами ночью мокрый снег, в отдельных районах гололедица. Температура воздуха ночью -2, +3 градуса, днем от 0 до 5 градусов тепла.