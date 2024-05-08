На Ямал надвигается шквальный ветер

В ночь с 9 на 10 мая в ряде районов ЯНАО ожидается сильный ветер, доходящий до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«По данным синоптиков, до конца сегодняшнего дня и ночью 10 мая, на территории Приуральского, Надымского, Пуровского районов прогнозируется опасное погодное явление — очень сильный ветер порывами 25 м/с и более», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. В МЧС предупредили об опасности падения деревьев и различных конструкций.
Метеорологи также сообщили, что на всей территории ЯНАО 10 мая прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Северо-восточный порывистый ветер 18-22 м/с, местами ночью мокрый снег, в отдельных районах гололедица. Температура воздуха ночью -2, +3 градуса, днем от 0 до 5 градусов тепла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В ночь с 9 на 10 мая в ряде районов ЯНАО ожидается сильный ветер, доходящий до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «По данным синоптиков, до конца сегодняшнего дня и ночью 10 мая, на территории Приуральского, Надымского, Пуровского районов прогнозируется опасное погодное явление — очень сильный ветер порывами 25 м/с и более», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. В МЧС предупредили об опасности падения деревьев и различных конструкций. Метеорологи также сообщили, что на всей территории ЯНАО 10 мая прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Северо-восточный порывистый ветер 18-22 м/с, местами ночью мокрый снег, в отдельных районах гололедица. Температура воздуха ночью -2, +3 градуса, днем от 0 до 5 градусов тепла.