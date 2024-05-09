Политолог Данилин: россияне чувствуют свою сопричастность к событиям ВОВ

09 мая 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Кто не смог участвовать в «Бессмертном полку» показали фотографии родственников в социальных сетях, сказал Данилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году День Победы позволяет россиянам почувствовать свою сопричастность к событиям Великой Отечественной войны. Происходит это благодаря ставшей традиционной акции «Бессмертный полк», параду, демонстрации техники, в том числе из зоны СВО. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин. «Этот праздник формирует у россиян атмосферу, которая позволяет почувствовать сопричастность к событиям Великой Отечественной войны, когда на здании Рейхстага было водружено Знамя Победы. Важны символы — Военный парад, георгиевская ленточка, акция „Бессмертный полк“. Сегодня ее провели не везде из-за угроз терактов, но даже в интернете, в социальных сетях те, кто не смог выйти на шествие, выкладывали фотографии своих родственников. День Победы — это подвиг всех бывших республик Советского Союза и праздник, который объединяет семьи страны поколениями», — объяснил Павел Данилин. Новость по теме Путин произнес речь в честь Дня Победы: главное из выступления на параде Мероприятия на 9 Мая были очень разноплановыми, продолжил эксперт. «Это и сам парад, выступление президента России Владимира Путина с обращением к военнослужащим, встреча с руководителями других государств, которые приехали к нам на праздник. В своем выступлении перед ветеранами, в том числе, специальной военной операции, Путин заявил, что победа — это важнейшее историческое событие для России и братских стран», — сказал политолог. В Параде Победы в Москве 9 мая 2024 года приняли участие более девяти тысяч военных. По Красной площади прошли порядка 70 образцов вооружений, как времен ВОВ, так и наших дней. Колонну традиционно возглавил легендарный «Танк Победы» Т-34-85. Были представлены: бронеавтомобили «Тигр-М», «ВПК-Урал», «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-82А, «Бумеранг», пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитных ракетных систем С-400, мобильные стратегические ракетные комплексы «Ярс». В этом году впервые в шествии принял участие новейший защищенный санитарный бронеавтомобили «Линза» и образцы специальных бронированных автомобилей «КАМАЗ» с колесной формулой 4×4. Завершился парад традиционным пролетом группы «Русские витязи» и «Стрижи», а также штурмовиков Су-25. Они окрасили небо в триколор — цвета российского флага. Акция «Бессмертный полк» в День Победы в России и за ее пределами проходит уже 12 лет. В ежегодных шествия принимают участие миллионы людей, семей. Они несут портреты своих дедов, прадедов, участвовавших в ВОВ, рассказывают героические истории своих родственников. За годы проведения акция стала стимулом для возрождения семейных ценностей, передачи памяти из поколения в поколение. В 2024 году «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Хештег акции «нашБессмертныйПолк». В школах, вузах страны, храмах, библиотеках и молодежных центрах организована «Стена памяти». Молодое поколение подготовило для нее рассказы о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День Победы позволяет россиянам почувствовать свою сопричастность к событиям Великой Отечественной войны. Происходит это благодаря ставшей традиционной акции «Бессмертный полк», параду, демонстрации техники, в том числе из зоны СВО. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин. «Этот праздник формирует у россиян атмосферу, которая позволяет почувствовать сопричастность к событиям Великой Отечественной войны, когда на здании Рейхстага было водружено Знамя Победы. Важны символы — Военный парад, георгиевская ленточка, акция „Бессмертный полк“. Сегодня ее провели не везде из-за угроз терактов, но даже в интернете, в социальных сетях те, кто не смог выйти на шествие, выкладывали фотографии своих родственников. День Победы — это подвиг всех бывших республик Советского Союза и праздник, который объединяет семьи страны поколениями», — объяснил Павел Данилин. Мероприятия на 9 Мая были очень разноплановыми, продолжил эксперт. «Это и сам парад, выступление президента России Владимира Путина с обращением к военнослужащим, встреча с руководителями других государств, которые приехали к нам на праздник. В своем выступлении перед ветеранами, в том числе, специальной военной операции, Путин заявил, что победа — это важнейшее историческое событие для России и братских стран», — сказал политолог. В Параде Победы в Москве 9 мая 2024 года приняли участие более девяти тысяч военных. По Красной площади прошли порядка 70 образцов вооружений, как времен ВОВ, так и наших дней. Колонну традиционно возглавил легендарный «Танк Победы» Т-34-85. Были представлены: бронеавтомобили «Тигр-М», «ВПК-Урал», «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-82А, «Бумеранг», пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитных ракетных систем С-400, мобильные стратегические ракетные комплексы «Ярс». В этом году впервые в шествии принял участие новейший защищенный санитарный бронеавтомобили «Линза» и образцы специальных бронированных автомобилей «КАМАЗ» с колесной формулой 4×4. Завершился парад традиционным пролетом группы «Русские витязи» и «Стрижи», а также штурмовиков Су-25. Они окрасили небо в триколор — цвета российского флага. Акция «Бессмертный полк» в День Победы в России и за ее пределами проходит уже 12 лет. В ежегодных шествия принимают участие миллионы людей, семей. Они несут портреты своих дедов, прадедов, участвовавших в ВОВ, рассказывают героические истории своих родственников. За годы проведения акция стала стимулом для возрождения семейных ценностей, передачи памяти из поколения в поколение. В 2024 году «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Хештег акции «нашБессмертныйПолк». В школах, вузах страны, храмах, библиотеках и молодежных центрах организована «Стена памяти». Молодое поколение подготовило для нее рассказы о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.