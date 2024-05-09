09 мая 2024

Лукашенко на параде отдал куртку ветерану Великой Отечественной войны

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко отдал куртку Мирзиеева ветерану Фото:
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День Победы в России в 2024 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада Победы в Москве отдал куртку, привезенную для него узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, женщине-ветерану Великой Отечественной войны. Об этом лично рассказал белорусский лидер.

«Еще вчера помощники [президента РФ Владимира] Путина сказали, что будет очень холодно. Мне повезло, что Мирзиеев привез мне куртку <…> Одел ей [ветерану Великой Отечественной войны] куртку, застегнул, усадил», — передает слова Лукашенко ТАСС.

Президент Белоруссии выяснил, что женщине-ветерану 101 год. «Я все время сидел и ей завидовал: на ногах, крепенькая», — добавил белорусский лидер.

Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 9 мая, URA.RU подготовило специальный фоторепортаж с мероприятия. Также агентство рассказывало, как День Победы встретили по всей России, в приграничных регионах, и на Западе.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада Победы в Москве отдал куртку, привезенную для него узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, женщине-ветерану Великой Отечественной войны. Об этом лично рассказал белорусский лидер. «Еще вчера помощники [президента РФ Владимира] Путина сказали, что будет очень холодно. Мне повезло, что Мирзиеев привез мне куртку <…> Одел ей [ветерану Великой Отечественной войны] куртку, застегнул, усадил», — передает слова Лукашенко ТАСС. Президент Белоруссии выяснил, что женщине-ветерану 101 год. «Я все время сидел и ей завидовал: на ногах, крепенькая», — добавил белорусский лидер. Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 9 мая, URA.RU подготовило специальный фоторепортаж с мероприятия. Также агентство рассказывало, как День Победы встретили по всей России, в приграничных регионах, и на Западе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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