Лукашенко на параде отдал куртку ветерану Великой Отечественной войны

09 мая 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко отдал куртку Мирзиеева ветерану Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада Победы в Москве отдал куртку, привезенную для него узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, женщине-ветерану Великой Отечественной войны. Об этом лично рассказал белорусский лидер. «Еще вчера помощники [президента РФ Владимира] Путина сказали, что будет очень холодно. Мне повезло, что Мирзиеев привез мне куртку <…> Одел ей [ветерану Великой Отечественной войны] куртку, застегнул, усадил», — передает слова Лукашенко ТАСС. Президент Белоруссии выяснил, что женщине-ветерану 101 год. «Я все время сидел и ей завидовал: на ногах, крепенькая», — добавил белорусский лидер. Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 9 мая, URA.RU подготовило специальный фоторепортаж с мероприятия. Также агентство рассказывало, как День Победы встретили по всей России, в приграничных регионах, и на Западе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада Победы в Москве отдал куртку, привезенную для него узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, женщине-ветерану Великой Отечественной войны. Об этом лично рассказал белорусский лидер. «Еще вчера помощники [президента РФ Владимира] Путина сказали, что будет очень холодно. Мне повезло, что Мирзиеев привез мне куртку <…> Одел ей [ветерану Великой Отечественной войны] куртку, застегнул, усадил», — передает слова Лукашенко ТАСС. Президент Белоруссии выяснил, что женщине-ветерану 101 год. «Я все время сидел и ей завидовал: на ногах, крепенькая», — добавил белорусский лидер. Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 9 мая, URA.RU подготовило специальный фоторепортаж с мероприятия. Также агентство рассказывало, как День Победы встретили по всей России, в приграничных регионах, и на Западе.