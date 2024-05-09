Лукашенко на параде отдал куртку ветерану Великой Отечественной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада Победы в Москве отдал куртку, привезенную для него узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, женщине-ветерану Великой Отечественной войны. Об этом лично рассказал белорусский лидер.
«Еще вчера помощники [президента РФ Владимира] Путина сказали, что будет очень холодно. Мне повезло, что Мирзиеев привез мне куртку <…> Одел ей [ветерану Великой Отечественной войны] куртку, застегнул, усадил», — передает слова Лукашенко ТАСС.
Президент Белоруссии выяснил, что женщине-ветерану 101 год. «Я все время сидел и ей завидовал: на ногах, крепенькая», — добавил белорусский лидер.
Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 9 мая, URA.RU подготовило специальный фоторепортаж с мероприятия. Также агентство рассказывало, как День Победы встретили по всей России, в приграничных регионах, и на Западе.
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