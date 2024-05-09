Курганский ветеран ВОВ умер на 103-м году жизни в День Победы

Курганский ветеран Великой Отечественной войны Александр Мокрушников умер на 103-м году жизни в День Победы. Об этом сообщил глава Далматовского округа Андрей Аносов.
«Далматовский округ понес невосполнимую утрату — на 103-м году ушел из жизни ветеран ВОВ Александр Мокрушников. Прощание состоится 11 мая 2024 года в Далматовском КДЦ с 11:00 до 12:00», — сообщил Аносов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Александр Иванович родился и вырос в Далматово, а 15 марта 1941 года был призван в армию. Он воевал на Белорусском и Украинском фронтах, сражался за город Орел и на Курской дуге, где в 1943 году танк Александра подбили фашисты. Его, тяжело раненного, вынесла санитарка. Победный май ветеран встретил в Дрездене, а потом дошел и до Берлина. За боевые заслуги и мужество Александра Мокрушникова удостоили медалями: Георгия Жукова, «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «Медаль 60 лет Вооруженных сил СССР».
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