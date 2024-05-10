«Ведомости»: губернатор Калининградской области Алиханов станет министром

10 мая 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Антон Алиханов стал губернатором Калинградской области в 2017 году Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Пост в новом правительстве может получить губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Об этом сообщили источники газеты «Ведомости», близкие к администрации президента РФ Владимира Путина. Скорее всего, он займет место в Минпромторге или Минэкономразвития. «Алиханов получит пост в новом правительстве, сказали „Ведомостям“ двое собеседников, близких к администрации президента. Однако сам Алиханов ранее опровергал уход, но собеседники утверждают, что глава Калининградской области все-таки понадобился в Москве», — говорится в материале. Официально эта информация не комментировалась. Новость по теме В России сменится правительство: как это будет происходить по новым правилам. Инфографика Информаторы отметили, что Алиханов может получить место в Минпромторге и Минэкономразвития. До того как стать главой Калининградской области он работал в Минпромторге. Там он занимал руководящую должность департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Алиханов поработал и в Минюсте (с 2010 по 2013 год), он был советником планово-экономического отдела. Алиханов отмечал, что не собирается идти в федеральное правительство. По его словам, он избрался на второй срок в 2022 году, который хочет закончить, реализовав все планы. До этого аналитики из «Минченко Консалтинг» выпустили рейтинг политустойчивости губернаторов, в нем был оценен шанс на повышение. Глава Калинградской области попал в список. Семья Алихановых переехала в Россию после начала грузино-абхазского конфликта в 1992 году. Сам Алиханов в РФ получил два высших образования, он кандидат экономических наук. Делами Калинградской области Алиханов стал заниматься в 2015 году. Тогда он возглавил администрацию особой экономической зоны, а также курировал разработку закона о правовом регулировании особого режима предпринимательской деятельности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пост в новом правительстве может получить губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Об этом сообщили источники газеты «Ведомости», близкие к администрации президента РФ Владимира Путина. Скорее всего, он займет место в Минпромторге или Минэкономразвития. «Алиханов получит пост в новом правительстве, сказали „Ведомостям“ двое собеседников, близких к администрации президента. Однако сам Алиханов ранее опровергал уход, но собеседники утверждают, что глава Калининградской области все-таки понадобился в Москве», — говорится в материале. Официально эта информация не комментировалась. Информаторы отметили, что Алиханов может получить место в Минпромторге и Минэкономразвития. До того как стать главой Калининградской области он работал в Минпромторге. Там он занимал руководящую должность департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Алиханов поработал и в Минюсте (с 2010 по 2013 год), он был советником планово-экономического отдела. Алиханов отмечал, что не собирается идти в федеральное правительство. По его словам, он избрался на второй срок в 2022 году, который хочет закончить, реализовав все планы. До этого аналитики из «Минченко Консалтинг» выпустили рейтинг политустойчивости губернаторов, в нем был оценен шанс на повышение. Глава Калинградской области попал в список. Семья Алихановых переехала в Россию после начала грузино-абхазского конфликта в 1992 году. Сам Алиханов в РФ получил два высших образования, он кандидат экономических наук. Делами Калинградской области Алиханов стал заниматься в 2015 году. Тогда он возглавил администрацию особой экономической зоны, а также курировал разработку закона о правовом регулировании особого режима предпринимательской деятельности.