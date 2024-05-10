«Ведомости»: губернатор Калининградской области Алиханов станет министром

Пост в новом правительстве может получить губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Об этом сообщили источники газеты «Ведомости», близкие к администрации президента РФ Владимира Путина. Скорее всего, он займет место в Минпромторге или Минэкономразвития.
«Алиханов получит пост в новом правительстве, сказали „Ведомостям“ двое собеседников, близких к администрации президента. Однако сам Алиханов ранее опровергал уход, но собеседники утверждают, что глава Калининградской области все-таки понадобился в Москве», — говорится в материале. Официально эта информация не комментировалась.
Информаторы отметили, что Алиханов может получить место в Минпромторге и Минэкономразвития. До того как стать главой Калининградской области он работал в Минпромторге. Там он занимал руководящую должность департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Алиханов поработал и в Минюсте (с 2010 по 2013 год), он был советником планово-экономического отдела.
Алиханов отмечал, что не собирается идти в федеральное правительство. По его словам, он избрался на второй срок в 2022 году, который хочет закончить, реализовав все планы. До этого аналитики из «Минченко Консалтинг» выпустили рейтинг политустойчивости губернаторов, в нем был оценен шанс на повышение. Глава Калинградской области попал в список.
Семья Алихановых переехала в Россию после начала грузино-абхазского конфликта в 1992 году. Сам Алиханов в РФ получил два высших образования, он кандидат экономических наук. Делами Калинградской области Алиханов стал заниматься в 2015 году. Тогда он возглавил администрацию особой экономической зоны, а также курировал разработку закона о правовом регулировании особого режима предпринимательской деятельности.
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