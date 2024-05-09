09 мая 2024

В Курганской области провели дезинфекцию тысячи домов, пострадавших в паводок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в микрорайоне Челноково и Глинки. Курган
Домовладения тысячи курганцев были продезинфицированы от паводковой воды Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На территориях Курганской области, где постепенно уходит вода, сотрудники управления Роспотребнадзора региона провели дезинфекцию тысячи жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.

«Вода, подаваемая населению Кургана, соответствует нормативным требованиям. Проведена дезинфекция свыше тысячи жилых домов. Обработка освобожденной от воды территории проводится незамедлительно после налаживания проезда к населенному пункту», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Также в ведомстве сообщили, что в пробах воды, которых было сделано более 1,7 тысячи, не было обнаружено опасных вирусов.

Также отмечается, что против вирусного гепатита А было привито более 37 тысяч курганцев. Дезинфекционные мероприятия осуществлялись под контролем специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» силами привлеченных сотрудников МЧС России и работников ЖКХ региона.

Ранее URA.RU писало, что челябинские сотрудники МЧС на спецтехнике помогут провести дезинфекцию на территории Кургана после наводнения. В Курганскую область также приезжали специалисты мобильной лаборатории из Челябинска. Они помогали выявлять опасные кишечные бактерии и проверяли качество воды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территориях Курганской области, где постепенно уходит вода, сотрудники управления Роспотребнадзора региона провели дезинфекцию тысячи жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте. «Вода, подаваемая населению Кургана, соответствует нормативным требованиям. Проведена дезинфекция свыше тысячи жилых домов. Обработка освобожденной от воды территории проводится незамедлительно после налаживания проезда к населенному пункту», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Также в ведомстве сообщили, что в пробах воды, которых было сделано более 1,7 тысячи, не было обнаружено опасных вирусов. Также отмечается, что против вирусного гепатита А было привито более 37 тысяч курганцев. Дезинфекционные мероприятия осуществлялись под контролем специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» силами привлеченных сотрудников МЧС России и работников ЖКХ региона. Ранее URA.RU писало, что челябинские сотрудники МЧС на спецтехнике помогут провести дезинфекцию на территории Кургана после наводнения. В Курганскую область также приезжали специалисты мобильной лаборатории из Челябинска. Они помогали выявлять опасные кишечные бактерии и проверяли качество воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...