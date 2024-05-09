В Курганской области провели дезинфекцию тысячи домов, пострадавших в паводок

На территориях Курганской области, где постепенно уходит вода, сотрудники управления Роспотребнадзора региона провели дезинфекцию тысячи жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.
«Вода, подаваемая населению Кургана, соответствует нормативным требованиям. Проведена дезинфекция свыше тысячи жилых домов. Обработка освобожденной от воды территории проводится незамедлительно после налаживания проезда к населенному пункту», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Также в ведомстве сообщили, что в пробах воды, которых было сделано более 1,7 тысячи, не было обнаружено опасных вирусов.
Также отмечается, что против вирусного гепатита А было привито более 37 тысяч курганцев. Дезинфекционные мероприятия осуществлялись под контролем специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» силами привлеченных сотрудников МЧС России и работников ЖКХ региона.
Ранее URA.RU писало, что челябинские сотрудники МЧС на спецтехнике помогут провести дезинфекцию на территории Кургана после наводнения. В Курганскую область также приезжали специалисты мобильной лаборатории из Челябинска. Они помогали выявлять опасные кишечные бактерии и проверяли качество воды.
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На территориях Курганской области, где постепенно уходит вода, сотрудники управления Роспотребнадзора региона провели дезинфекцию тысячи жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте. «Вода, подаваемая населению Кургана, соответствует нормативным требованиям. Проведена дезинфекция свыше тысячи жилых домов. Обработка освобожденной от воды территории проводится незамедлительно после налаживания проезда к населенному пункту», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Также в ведомстве сообщили, что в пробах воды, которых было сделано более 1,7 тысячи, не было обнаружено опасных вирусов. Также отмечается, что против вирусного гепатита А было привито более 37 тысяч курганцев. Дезинфекционные мероприятия осуществлялись под контролем специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» силами привлеченных сотрудников МЧС России и работников ЖКХ региона. Ранее URA.RU писало, что челябинские сотрудники МЧС на спецтехнике помогут провести дезинфекцию на территории Кургана после наводнения. В Курганскую область также приезжали специалисты мобильной лаборатории из Челябинска. Они помогали выявлять опасные кишечные бактерии и проверяли качество воды.